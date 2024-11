L’Oppo Reno 13 Pro arrive bientôt, il a déjà été repéré en ligne avant son lancement mondial

Le lancement mondial de l’OPPO Reno 13 Pro se précise avec l’apparition du smartphone sur plusieurs sites de certification. MySmartPrice vient de repérer la variante internationale de l’appareil dans la base de données BIS (Bureau of Indian Standards), suggérant une sortie prochaine sur le marché indien.

L’appareil, identifié sous le numéro de modèle CPH2697, a également été aperçu dans les certifications TDRA des Émirats arabes unis et IMDA de Singapour. Ces documents confirment non seulement le nom commercial « OPPO Reno 13 Pro 5G », mais aussi ses principales connectivités : WCDMA, LTE, 5G, eSIM, Bluetooth, Wi-Fi, NFC et GPS.

Des informations techniques commencent également à émerger via la base de données Camera FV 5. Le smartphone devrait être équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8, une stabilisation électronique (EIS) et une distance focale de 24,6 mm. Les images produites seront en 12,6 MP après le pixel binning. À l’avant, on retrouvera un capteur selfie de 50 mégapixels avec une ouverture f/2.0 et une focale de 22 mm.

La série Reno 13 d’Oppo est déjà sortie en Chine

Pour rappel, la série Reno 13 a été récemment dévoilée en Chine avec un design modernisé rappelant l’iPhone 16. Le Reno 13 Pro se distingue par son écran AMOLED de 6,83 pouces FHD+ à 120 Hz, son processeur MediaTek Dimensity 8350, et une configuration photo polyvalente incluant un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x.

L’appareil bénéficie également d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, d’une batterie de 5 800 mAh compatible avec la charge rapide 80W filaire et 50W sans fil, ainsi que de ColorOS 15 basé sur Android 15.

En Chine, le Reno 13 Pro est commercialisé à partir de 3 399 yuans (environ 440 euros). Le lancement mondial est attendu pour janvier 2025, avec des tarifs qui devraient être adaptés aux différents marchés. Il faudra évidemment rajouter les taxes chez nous, donc il est possible qu’il franchisse la barre des 500 euros ici.