Après avoir donné rendez-vous ce mercredi, Oppo a tenu sa promesse. À l’occasion du MWC Shanghai, le constructeur chinois a dévoilé aujourd’hui son premier smartphone avec un appareil photo directement dans l’écran. Pour l’heure, les caractéristiques du smartphone et son prix sont cependant encore inconnus.

Début juin, Oppo et Xiaomi dévoilaient le même jour des prototypes de smartphones bien particuliers. Sans encoche, système mécanique ou slider, ils intégraient tous deux des appareils photo logés derrière la dalle de l’écran. Un bon moyen de se passer des encoches souvent jugées disgracieuses, tout en permettant aux utilisateurs de pouvoir se prendre en selfie.

Il y a quelques jours, Oppo avait annoncé en dire davantage lors du MWC Shanghai, qui ouvre ses portes cette semaine en Chine. C’est désormais chose faite. Comme le rapporte The Verge, le constructeur chinois a profité du salon pour donner de plus amples informations au sujet de sa technologie d’appareil photo dans l’écran, mais également pour permettre aux visiteurs et journalistes de prendre en main un prototype.

« Oppo affirme que l’écran utilise un matériau transparent original qui fonctionne grâce à une structure de pixels revisitée pour que la lumière puisse atteindre l’appareil photo. Le capteur lui-même est censé être plus large que les autres appareils photo pour selfie, avec un objectif de plus grande ouverture », rapporte ainsi le site américain. Une technologie proche, du moins en termes d’écran, de ce que Xiaomi avait également dévoilé de son côté.

The algorithms behind our USC technology showcased at #MWC19 include haze removal, HDR and white balance resulting in a bezel-less phone, yet with a selfie camera that rivals current smartphones in the market today. #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/yTpWgIMLmA

— OPPO (@oppo) June 26, 2019