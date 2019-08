La marque chinoise Oppo a officialisé aujourd’hui le Reno 2, successeur du Reno, et les Reno 2Z et 2F, qui prennent la suite du Reno Z. Ceux-ci sont lancés en Inde, sans date connue pour les autres pays.

Quatre mois pour renouveler une gamme, c’est vraiment très rapide. Alors que le Reno premier du nom pointait le bout de son nez en mai dernier, le constructeur chinois Oppo vient déjà de lancer en Inde trois nouveaux modèles : le Reno 2, le Reno 2Z et le Reno 2F. Si aucun ne cherche à remplacer le flagship de juin, le Reno 10x Zoom, ces appareils sont des versions améliorées de leurs très jeunes prédécesseurs.

Aucune surprise sur le design de ces appareils, conforme aux fuites. Le Reno 2 hérite d’une apparence pratiquement identique à celle du Reno, mais les 2Z et 2F se sont débarrassés de l’encoche du Reno Z au profit d’un écran sans bordures et d’une caméra rétractable classique — pas « d’aileron de requin », donc.

Reno 2, un successeur amélioré

Sur le Reno 2, par rapport au Reno tout court, on passe d’un SoC Snapdragon 710 à un Snapdragon 730. L’appareil embarque toujours 256 Go de stockage interne, plus que ce que suggérait une fuite récente. Il renferme cela dit 8 Go de RAM contre 6 Go précédemment. L’écran s’agrandit légèrement à 6,5 pouces et bénéficie de la technologie Dynamic AMOLED, la même que celle retrouvée sur les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+.

Niveau caméra, on garde un capteur selfie de 16 mégapixels monté sur un « aileron de requin » rétractable. Mais à l’arrière, ce sont maintenant quatre capteurs au lieu de deux qui s’affichent : un 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels.

Reno 2Z et 2F, deux variantes d’un même appareil

Le 2Z et le 2F sont pratiquement identiques, une des seules différences étant dans l’appareil photo de 48 mégapixels : le 2Z dispose d’un capteur Sony IMX586 tandis que le 2F fonctionne avec un Samsung GM1, moins cher et aussi moins performant. Comparé au Reno Z, l’appareil photo avant est maintenant monté sur un mécanisme rétractable standard. Les quatre capteurs photo arrières sont les mêmes que pour le Reno 2, mais la lentille télé photo est remplacée par un capteur portrait de 2 mégapixels.

L’écran s’agrandit aussi à 6,5 pouces, mais n’est plus qu’un simple OLED au lieu d’un AMOLED précédemment. Le 2Z garde le même processeur MediaTek Helio P90, tandis que le 2F ne dispose que d’un SoC Helio P70. Les deux incluent 6 Go de RAM, contre 4 Go pour le Reno Z.

Le Reno 2 sera vendu en Inde à partir du mois prochain au prix de 36 900 roupies (465 euros), et le 2Z à 29 990 roupies (380 euros). Le prix du 2F n’a pas encore été annoncé.