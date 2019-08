Le constructeur chinois Oppo s’apprête à lancer le Reno 2. Mais celui-ci ne devrait pas arriver seul : selon les rumeurs, le Reno 2Z et le Reno A devraient être de la partie.

Oppo est l’un des constructeurs chinois de smartphone le plus populaire. Sa gamme Reno a été lancée avec le Oppo Reno premier du nom, smartphone avec le capteur photo avant caché dans un aileron en haut du terminal.

Son successeur, le Oppo Reno 2, sera présenté à la fin du mois et des rumeurs annoncent qu’il ne sera pas seul, le Oppo Reno A et le Reno 2Z devraient être de la partie.

Oppo Reno A, un milieu de gamme classique

La première fuite est celle du Oppo Reno A. À en voir son design partagé par MySmartPrice, on comprend vite qu’il se rangerait dans la catégorie des smartphones milieu de gamme se ressemblant tous de plus en plus.

Le smartphone serait propulsé par un SoC Snapdragon 710 et 6 Go de mémoire vive. Il aurait une mémoire interne de 64 ou 128 Go et une batterie de 3 400 mAh. Son double capteur photo se composerait d’un capteur de 16 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP.

Oppo Reno 2Z, quadruple capteur photo et écran sans encoche

Le Oppo Reno 2Z a fuité grâce à 91Mobiles qui a pu récupérer des photos du téléphone pris en main et ses caractéristiques qui le placent comme un milieu de gamme de bonne facture.

Son design rappelle celui du Oppo Reno 1, mais il est plus le successeur du Reno Z (on commence à s’y perdre). Sorti en juillet dernier en France, Oppo semble vouloir déjà le remplacer.

Niveau caractéristiques, on aurait pourtant un produit assez différent puisque malgré le fait qu’il aurait le même SoC, le Mediatek Helio P90, il doublerait sa mémoire vive, passant de 4 à 8 Go. Même traitement pour le stockage interne doublant de 128 à 256 Go. Son écran de 6,53 pouces avec une définition FHD+ n’aurait aucune encoche, car le capteur photo avant serait logé dans un petit mécanisme situé au milieu du smartphone. À noter également qu’une prise USB-C et un port jack 3,5 mm seraient de la partie.

Le plus intéressant sur ce smartphone est le quadruple capteur photo qui serait composé d’un capteur de 48 MP, d’un capteur avec objectif ultra grand-angle de 8 MP et deux capteurs de profondeur pour le mode portrait photo et vidéo.

Ces deux smartphones devraient être annoncés le 28 août prochain en Inde. Rien ne dit qu’ils seront disponibles en France, mais Oppo s’implante petit à petit dans l’hexagone et il ne serait pas étonnant de voir débarquer ces deux téléphones chez nous.