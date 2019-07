Ce mardi, Oppo a annoncé son nouveau smartphone milieu de gamme qui vient compléter la gamme Reno. Cet Oppo Reno Z ne reprend pas le design de ses aînés avec l’aileron de requin, mais profite néanmoins de fonctionnalités intéressantes.

On connaissait le Oppo Reno, le Oppo Reno 10x Zoom, il faudra désormais également faire avec le Oppo Reno Z. Le constructeur chinois a en effet présenté ce mardi le troisième appareil de sa gamme Reno. S’il reprend le nom de ses ainés, le smamrtphone se veut en fait surtout un successeur au Oppo RX17 Neo lancé en novembre dernier.

Des caractéristiques milieu de gamme

Du côté des caractéristiques, le Oppo Reno Z est ainsi équipé d’un grand écran Amoled de 6,4 pouces affichant 2340 pixels par 1080. Contrairement aux Reno et Reno 10X, le Reno Z voit son écran découpé en haut par une petite encoche en forme de goutte d’eau pour l’appareil photo frontal. Pas de système d’aileron motorisé, donc. Par ailleurs, le Oppo Reno Z profite d’un processeur MediaTek Helio P90, de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, d’une batterie de 4035 mAh compatible avec la charge rapide VOOC 20 W (5V, 4A).

Par ailleurs, le Oppo Reno Z est également équipé d’une prise USB-C, d’une prise casque et de haut-parleurs stéréo, à l’instar du OnePlus 7. Pour la photo, le smartphone est doté d’un capteur de 48 mégapixels (f/1,7) au dos, accompagné d’un second capteur de 5 mégapixels pour le mode portrait. Il est également capable de filmer en 4K à 30 images par seconde ou en Full HD à 60 images par seconde. Dans les deux cas, les séquences vidéo ne sont cependant pas stabilisées optiquement. Enfin, on notera que le Oppo Reno Z est compatible avec le NFC et l’ensemble des bandes de fréquence 4G disponibles en France.

Prix, disponibilité et alternatives

Le Oppo Reno Z sera disponible à partir du 10 juillet prochain. L’appareil sera proposé dans deux coloris : violet ou noir. Il sera affiché au tarif de 349 euros et fera donc face au Xiaomi Mi 9T, au Samsung Galaxy A50, voire au Google Pixel 3a vendu 50 euros plus cher.

Où acheter le Oppo Reno Z au meilleur prix ? Il n' y a pas d'offres pour le moment

Nos photos du Oppo Reno Z