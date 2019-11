Article sponsorisé par Oppo

Le Black Friday étant le moment idéal pour multiplier les bonnes affaires, OPPO profite de l’occasion pour baisser le prix de sa gamme Reno. Des remises immédiates oscillant entre 40 et 150 euros selon le smartphone.

Six mois à peine après leur arrivée sur le marché, les smartphones de la gamme Reno connaissent une réduction de prix dans le cadre du Black Friday. OPPO met en place une remise immédiate de 40€ pour l’achat d’un OPPO Reno Z chez Fnac ou Boulanger. Dans le même temps, la commande d’un OPPO Reno classique ou d’un OPPO Reno 10X Zoom vous permettra de bénéficier respectivement d’une remise immédiate de 70 et 150 euros. Dépêchez-vous cependant, l’offre ne dure que jusqu’au 2 décembre.

L’OPPO Reno Z passe à 279 euros après 40 euros de remise

Plus abordable, l’OPPO Reno Z n’en reste pas moins un téléphone milieu de gamme convaincant, avec son écran AMOLED de 6,4 pouces de définition 2 340 x 1 080 pixels, parfaitement calibré, et marqué par une encoche en goutte d’eau discrète. Sa batterie de 4 035 mAh, couplée à un SoC Helio P90T, lui confère une solide autonomie. On parle ici de deux jours à usage normal sans charge.

Son double capteur arrière (48 + 5 mégapixels) affiche de bonnes performances dans les photos de jour. Pour le reste, l’OPPO Reno Z compte sur 4 Go de mémoire vive ainsi qu’un stockage grimpant jusqu’à 256 Go, ce qui le rend d’autant plus attractif sur ce segment de prix.

Depuis aujourd’hui et jusqu’à la fin de la semaine, le OPPO Reno Z passe à 279 euros, que ce soit chez Fnac.com ou Boulanger. C’est 40 euros de moins que son prix habituel.

L’OPPO Reno passe à 379 euros après 70 euros de remise

Avec la gamme Reno, OPPO cherche à plaire au plus grand nombre. Prenez le OPPO Reno classique par exemple. Le constructeur chinois parvient à proposer un smartphone au rapport qualité/prix plus qu’intéressant. Le smartphone mise sur un écran AMOLED de 6,4 pouces complètement borderless, avec une superbe définition de 2 340 × 1 080 pixels. Pour ceux qui s’interrogent : non, le capteur frontal n’a pas disparu. Il est tout simplement dissimulé dans un mécanisme en forme d’aileron de requin qui sort au sommet de l’appareil.

Côté performances, l’OPPO Reno s’appuie sur un SoC Snapdragon 710 et 6 Go de RAM, ce qui lui permet de rester parfaitement fluide lors d’un usage normal. Sans compter sur la très bonne autonomie que lui fournit sa batterie de 3 675 mAh. Les photographes amateurs apprécieront son double capteur dorsal de 48 et 5 mégapixels qui délivrent d’excellents clichés, de jour comme de nuit.

Le temps du Black Friday, l’OPPO Reno voit son prix fondre de 70 euros. Son prix passe alors à 379 euros, que ce soit chez Fnac ou Boulanger.

L’OPPO Reno 10X Zoom à 649 euros avec 150 euros de remise

Enfin, si vous êtes à la recherche d’un téléphone performant, nous vous conseillons de vous tourner vers l’OPPO Reno 10X Zoom. Son Snapdragon 855 et ses 8 Go de mémoire vive font des merveilles, d’autant que vous êtes en face d’un téléphone qui chauffe peu. Qui plus, cette puissance ne met pas à mal sa batterie de 4 065 mAh, ce qui lui permet de conserver une autonomie conséquente. Sa dalle OLED de 6,6 pouces affiche, elle aussi, une résolution de 2 340 x 1 080 pixels.

Mais c’est surtout du côté de la photo que le OPPO Reno 10X Zoom tire son épingle du jeu. Outre les deux capteurs dorsaux de 48 et 8 mégapixels, OPPO a intégré un téléobjectif de 13 mégapixels à l’arrière du smartphone, capable de réaliser un zoom hybride x10. Comme nous l’avons constaté dans notre test, l’OPPO Reno 10X Zoom est particulièrement polyvalent en photographie.

Sorti au début de l’été dernier au prix de 799 euros, le Black Friday fait fondre le prix du OPPO Reno 10X Zoom de 150 euros. Il peut se trouver à 649 euros aussi bien chez Boulanger que Fnac.com.

