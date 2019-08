L’Oppo Reno 2 va être présenté à la fin du mois d’août et on sait déjà qu’il profitera d’un puissant zoom x20 et de quatre capteurs photo à l’arrière disposés de manière assez surprenante.

L’Oppo Reno 2 va être présenté à la fin du mois d’août. C’est une information officielle partagée par la branche indienne du constructeur sur son compte Twitter. L’occasion aussi de préciser que le smartphone profitera d’un zoom x20 à l’arrière.

L’Oppo Reno 2 sera donc présenté le 28 août prochain en Inde et on suppose qu’il ira conquérir d’autres marchés par la suite. L’annonce de la marque s’accompagne aussi d’une image de la silhouette de l’appareil et le moins que l’on puisse dire c’est que celle-ci nous laisse un peu perplexes.

On distingue très bien l’aileron de requin qui loge le capteur à selfie et qui est une caractéristique esthétique qu’on avait déjà vue sur l’Oppo Reno 10x Zoom. Mais au-delà de ce détail, c’est surtout le quadruple appareil photo à l’arrière qui attire l’œil, ou plutôt son agencement.

Les quatre objectifs sont en effet alignés verticalement et prennent énormément de place sur le dos. Il faudra évidemment attendre de voir la vraie forme de l’Oppo Reno 2 pour nous faire une vraie idée du design, mais à l’heure actuelle on ne peut s’empêcher de penser que celui-ci risque d’être assez chargé.