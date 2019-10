Oppo a présenté trois smartphones pour la deuxième génération de la gamme Reno. Retour sur leurs caractéristiques.

Cette année, nous avons déjà découvert plusieurs smartphones d’Oppo : l’OppO Reno, le Reno Z et le Reno 10X Zoom. Oppo a présenté il y a quelques semaines sa nouvelle gamme Reno 2. Il n’y a pas un seul smartphone, mais trois très semblables, malgré quelques différences. Il y a donc l’Oppo Reno 2, l’Oppo Reno 2 Z et F.

Caractéristiques des trois smartphones

Comme vous allez le voir plus bas, seul l’Oppo Reno 2 reprend le mécanisme d’aileron de son prédécesseur. Les autres optent pour un système de caméra pop-up qui masque la caméra interne dans un module déployé à partir du cadre supérieur. Même taille, technologie et définition d’écran pour tout le monde et le même nombre de caméras à l’arrière.

OPPO RENO 2 OPPO RENO 2 Z OPPO RENO 2 F DIMENSIONS ET POIDS 160 x 74,3 x 9,5 mm



189 grammes 161,1 x 75,8 x 8,7 mm



195 grammes 161,8 x 75,8 x 8,7 mm



195 grammes AFFICHAGE



Défintion FullHD + AMOLED de 6,5 pouces (2 340 x 1 080 pixels)



Luminosité de 500 nits



Ratio écran / face avant : 93,1 %



Gorilla Glass 6



Définition FullHD + AMOLED de 6,55 pouces (2 340 x 1 080 pixels)



Luminosité de 430 nits



Rapport écran / face avant : 91,1 %



Gorilla Glass 5



Défintion FullHD + AMOLED de 6,55 pouces (2 340 x 1 080 pixels)



Luminosité de 430 nits



Rapport écran / face avant : 91,1 %



Gorilla Glass 5 SoC Qualcomm Snapdragon 730G



GPU Adreno 618



GPU MediaTek Helio P90 IMG 9XM-HP8



GPU MediaTek Helio P70 Mali-G72 MP3 MÉMOIRE RAM 8 Go 8 Go 8 Go STOCKAGE INTERNE 256 Go 128/256 Go 128 Go extensible avec une carte microSD CAMÉRA ARRIÈRE

Mécanisme à ailettes



flash double LED 48 + 8 + 13 + 2 MP



Mécanisme de pop-up



flash 48 + 8 + 2 + 2 MP LED



Mécanisme de pop-up



flash 48 + 8 + 2 + 2 MP LED

CAMÉRA AVANT 16 MP 16 MP 16 MP Batterie 4 000 mAh



VOOC Flash Charge 3.0 4 000 mAh



VOOC Flash Charge 3.0 4 000 mAh



VOOC Flash Charge 3.0 SYSTÈME OPÉRATIF Android 9 Pie avec ColorOS 6.1 Android 9 Pie avec ColorOS 6.1 Android 9 Pie avec ColorOS 6.1

D’un point de vue design, ils sont très similaires. Comme nous l’avions dit plus haut, seul le Reno 2 reprend le système d’aileron. C’est également le seul à être équipé d’un processeur Qualcomm Sandrapgon 730G, quand les deux autres utilisent du Mediatek. En ce qui concerne l’écran, les trois appareils partagent le même écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition FullHD+ (2 340 x 1 080 pixels). Cependant, l’Oppo Reno 2 possède une luminosité plus importante qui peut monter jusqu’à 500 nits. Les trois smartphones ont un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

En ce qui concerne le stockage interne, l’Oppo Reno2 conserve 256 Go, l’Oppo Reno 2Z sera vendu avec 128 et 256 Go et l’Oppo Reno 2F avec 128 Go extensible avec une carte microSD. Tous disposent d’Android 9 Pie avec ColorOS 6.1, ainsi qu’une batterie de 4 000 mAh à charge rapide VOOC Flash Charge 3.0.

Les trois Reno 2 ont une caméra principale de 48 mégapixels, mais seuls les Reno 2 et Reno 2 Z profitent du capteur Sony IMX586. Il existe des différences significatives dans les objectifs des quatre caméras, car le Reno 2 est doté d’un téléobjectif capable de zoomer de manière hybride avec cinq grossissements et de réaliser un zoom numérique jusqu’à 20x. Leurs deux autres parient plutôt sur un capteur ToF pour faciliter la prise de portraits. Tous ont un appareil photo frontal de 16 mégapixels. Ils ont également une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur noir & blanc.

Ces trois smartphones ont été officialisés en Chine, mais nous n’avons pas encore d’information sur leur disponibilité et leur prix dans d’autres pays. Pour rappel, Oppo a également officialisé le Reno Ace avec une charge ultra rapide.