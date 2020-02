7 capteurs pour un module photo massif : Oppo fait un peu peur avec ce brevet

Dans un brevet, Oppo imagine un module photo arrière pour smartphone avec sept capteurs intégrés de manière assez peu discrète.

Les smartphones ont vu leur nombre de capteurs photo augmenter à vitesse grand V. Cela a évidemment un impact sur le design des produits. Gagner en polyvalence est évidemment une bonne chose en soi, mais nombreux sont ceux qui ne veulent pas sacrifier l’esthétique de leur téléphone.

Ces derniers ne seront donc pas rassurés de voir qu’Oppo songe à équiper un smartphone d’un module photo très imposant doté de sept capteurs. C’est en effet ce que l’on peut voir dans un brevet accordé à la marque et repéré par le site 91Mobiles. Les schémas mis en avant par le document montrent que l’impact esthétique d’une telle intégration ne serait pas des moindres.

On peut ainsi voir un appareil photo principal au centre avec, autour de lui, six autres objectifs. Pour intégrer cet ensemble, deux pistes sont évoquées dans le brevet d’Oppo : la première consiste à les implémenter dans un hexagone noir, l’autre dans grand cercle gris. Dans les deux cas, le résultat est plutôt déroutant.

Pas très subtil

Le document ne dévoile rien quant aux caractéristiques des différents capteurs, difficile donc de deviner quelle utilité ils pourraient tous avoir. On pourra toutefois regretter le manque de subtilité dans cette ébauche de design et croiser les doigts pour que, si un tel produit voit vraiment le jour, l’implémentation du module se fasse de manière plus discrète.

Ne tombons pas non plus dans la moquerie facile. Il est normal qu’un constructeur comme Oppo s’intéresse d’ores et déjà à la manière dont il pourrait faire évoluer les appareils photo de ses smartphones pour correspondre aux tendances du marché.

On notera au passage que les schémas relayés par 91Mobiles ne montrent aucun port USB ou jack ni le moindre bouton sur les bordures. À cet égard, le produit imaginé ici ressemblerait au Vivo Apex 2019. Rappelons cela dit que rien ne permet d’affirmer qu’Oppo concrétisera bel et bien ce projet.