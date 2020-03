OnePlus, Huawei, Honor, Realme et Oppo : la garantie de vos smartphones est étendue pendant le confinement

OnePlus, Huawei, Honor, Realme ou encore Oppo ont largement communiqué plus expliquer que les périodes de garantie des appareils seraient étendues pendant le confinement. On vous explique ce que cela signifie en détails, marque par maque.

Comme si c’était synchronisé, les principales marques chinoises ont communiqué à leurs clients pour les rassurer pendant cette période de confinement dû au coronavirus : oui, votre période de garantie sera étendue. Parmi les marques, on notera OnePlus, Huawei, Honor, Realme ou encore Oppo.

Les annonces de OnePlus, Huawei, Honor, Realme ou encore Oppo en détails

Selon le blog de l’entreprise, OnePlus précise qu’il prolonge la garantie jusqu’au 31 mai si elle devait expirer entre le 1er mars et le 31 mai. L’entreprise prolonge également la période de retour de 15 à 30 jours. Si vous avez achetez un smartphone OnePlus sur le store officiel, vous aurez donc jusqu’à 30 jours pour le renvoyer.

Huawei et Honor ont également annoncé que pour tous les appareils, dont la garantie expire entre le 21 mars et le 21 juin, pourront profiter d’une garantie prolongée jusqu’au 31 juin. Cela s’applique smartphones mais aussi aux MateBooks, tablettes et accessoires.

Realme a annoncé, de son côté, que tous les produits dont les garanties expirent entre le 20 mars et le 31 avril seront prolongés jusqu’au 31 mai. De plus, la période de retour de vos achats effectués entre le 15 mars et le 30 avril sera étendue à 30 jours.

Enfin, Oppo a étendu ses garanties de produits achetés dans les magasins en ligne et hors ligne partenaires après le 23 mars, jusqu’à nouvel ordre. Ces produits incluent des câbles de données, des écouteurs, des chargeurs, des smartphones et même des batteries internes. Cependant, les annonces des autres marques concernent le marché européen, mais pour le moment seul Oppo Inde a fait une annonce dans ce sens.

