Avec ColorOS 7, OPPO propose l’une des interfaces les plus complètes d’Android

L'OPPO Find X2 Pro a rencontré un grand succès auprès de la critique, et la nouvelle interface y est pour quelque chose. Dans sa septième version, ColorOS fait peau-neuve et le plein de nouvelles capacités très pratiques au quotidien.

Avoir un beau téléphone entre les mains est toujours très plaisant. Mais au quotidien, c’est surtout son interface que l’on regarde le plus. OPPO l’a bien compris avec ColorOS 7, qui est l’interface présente sur ses dernières gammes de smartphones, les OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X2 Neo et OPPO Find X2 Lite. Elle apporte un grand nombre de fonctionnalités et de nouveautés, en plus d’une refonte complète de son esthétique. Voici les fonctionnalités les plus marquantes que vous trouverez sur ColorOS 7.

Une interface à votre goût

La personnalisation de l’interface est l’une des fonctionnalités phares d’Android. Avec son interface ColorOS 7, OPPO laisse le choix à l’utilisateur de personnaliser bon nombre de paramètres, comme les icônes, et sans avoir besoin de les télécharger. En fait, il est possible de choisir parmi deux styles d’icônes, ou alors de les personnaliser entièrement : l’arrondi des angles, la taille du logo ou de l’icône, la forme, etc.

OPPO a également travaillé avec différents artistes afin de proposer des fonds d’écran réussis et pour tous les goûts. Ce qui veut dire que vous n’aurez plus besoin de passer plusieurs minutes à naviguer sur Internet pour trouver l’image parfaite. Enfin, un joli mode sombre est désormais inclus dans ColorOS 7. Celui-ci s’active depuis le panneau de réglages rapides et habille joliment de noir l’ensemble de l’interface. Cela permet de ne pas se fatiguer les yeux la nuit, et aussi d’économiser la batterie des téléphones avec écran OLED, comme c’est le cas sur les nouveaux OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X2 Neo et OPPO Find X2 Lite.

Des fonctionnalités à portée de gestes

ColorOS laisse également l’utilisateur personnaliser la navigation sur son smartphone grâce à une large panoplie de gestes. Parmi celles-ci se trouvent les gestes sur écran éteint qui permettent de lancer des fonctionnalités depuis l’écran verrouillé. Par exemple, dessiner la lettre « O » ouvre automatiquement l’appareil photo.

ColorOS 7 reconnaît également plusieurs mouvements, pour ensuite activer certaines fonctionnalités. Par exemple, si le téléphone sonne, il suffit de le mettre à l’oreille pour décrocher. Soulever le téléphone verrouillé permet également d’allumer l’écran pour consulter ses notifications.

Enfin, ColorOS 7 dispose maintenant d’une barre latérale intelligente. Lorsqu’elle est activée, un simple geste du bord droit vers l’intérieur du téléphone ouvre un panneau de fonctionnalités. Celles-ci sont personnalisables, pour envoyer un message ou ouvrir la calculatrice rapidement par exemple.

Le logiciel au service de la photo

Une bonne partie matérielle est essentielle pour prendre de belles photos, mais la partie logicielle est elle aussi importante pour apporter un lot de fonctionnalités pratiques au quotidien. OPPO a profité de la sortie de ColorOS 7 pour revoir son application photo en proposant des nouveautés logicielles. Par exemple, vous pouvez désormais ajouter un mode portrait à vos vidéos, tout en choisissant l’intensité du flou d’arrière-plan. L’application comporte également une belle palette de retouches pour les selfies, comme le lissage de la peau ou l’augmentation de la taille des yeux.

Sur la partie vidéo, OPPO inclut désormais une application dédiée à la retouche et au montage sur ColorOS 7 : SoLoop. Celle-ci permet d’ajouter des effets, des filtres, du texte ou de la musique. De quoi partager directement ses vidéos à ses proches ou sur les réseaux sociaux avec un joli montage.

Encore plus de sécurité

Même si Android propose déjà nativement de quoi sécuriser son smartphone, ColorOS 7 va plus loin en ajoutant des fonctionnalités visant à préserver les données personnelles de l’utilisateur. Par exemple, le coffre-fort héberge localement les documents confidentiels derrière un mot de passe de votre choix. Celui-ci est accessible depuis les réglages, mais aussi avec un appui long sur les pages d’accueil des applications comme Photos ou Gestionnaires de fichiers. Une porte d’entrée rapide et cachée de son coffre, plutôt malin.

ColorsOS 7 permet aussi à plusieurs utilisateurs d’utiliser le même smartphone, sans partage de données entre ces différents comptes. Par exemple, il est possible de séparer deux comptes professionnels et personnels, avec des boîtes mail et des services de messagerie différents pour chacun d’eux.

ColorOS 7 en cours de déploiement

Déjà disponible sur la série OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X2 Neo et OPPO Find X2 Lite, ColorsOS 7 est également en cours de déploiement sur le reste de la flotte de smartphones OPPO. C’est par exemple le cas de l’OPPO Reno ou encore du OPPO RX17 Pro. La mise à jour doit être déployée sur tous les smartphones récents de la marque d’ici la fin de l’été.