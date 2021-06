OPPO lance son site communautaire en France et on est allé y jeter un coup d’œil

OPPO France a lancé la semaine dernière le premier forum dédié à sa communauté de fans francophone. Un lieu d’échange pour tout savoir sur les produits et les bons plans de la marque.

Acteur incontournable du marché de la téléphonie mobile en France, OPPO a conquis le cœur des Français dès son arrivée en 2018. Depuis maintenant quatre ans, le constructeur propose des produits mobiles premium pour tous ceux qui veulent un smartphone performant, même si les budgets plus raisonnables ne sont pas en reste.

Aujourd’hui, pour renforcer sa proximité avec les utilisateurs, le constructeur vient tout juste de lancer OPPO Community, un forum dédié, pensé comme un lieu de rencontre et de partage.

Un espace forum ouvert à tous

Pensé pour accueillir les utilisateurs de la marque OPPO, OPPO Community offre un espace de discussion dans lequel chacun pourra interagir, poser des questions à la communauté et interpeller la marque. Que l’on soit fan inconditionnel, utilisateur modéré, ou entre les deux, un clic suffit pour créer son profil sur le site et accéder aux différents topics postés par les autres utilisateurs.

Autre bonne nouvelle, le constructeur a prévu de faire appel à quelques super fans qui bénéficieront du statut d’Expert OPPO et pourront prodiguer leurs conseils et leur expérience aux autres utilisateurs plus novices. La marque prévoit également de répondre aux questions les plus techniques.

Une partie actualités complète

Outre le forum mettant en lien les utilisateurs, OPPO Community propose également toute une partie dédiée aux actualités en lien avec la marque. De la simple news aux astuces exclusives pour utiliser au mieux son smartphone et ses objets connectés, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur OPPO se trouve dans cette catégorie.

Tout tout, tout pour la photographie

Les smartphones OPPO sont reconnus pour la qualité de leurs modules photos et ce n’est donc pas pour rien que toute une partie de la plateforme OPPO Community est dédiée à la photographie sur smartphone. Outre les travaux d’ambassadeurs de la marque, ce sont surtout les œuvres des utilisateurs qui sont mises à l’honneur dans la partie galerie. Une partie dans laquelle les prises de vues seront exposées, pour le plaisir des yeux, mais aussi pour interagir avec leurs auteurs ou simplement liker leurs photographies.

Et pour aller encore plus loin dans les compétences photo, une partie du forum est dédiée aux photographes amateurs ou confirmés. De nombreux articles pleins de bonnes astuces sont également disponibles pour parfaire ses compétences et découvrir de vraies bonnes astuces.

Pour s'inscrire ou simplement visiter OPPO Community, c'est par ici !

Du tennis et un concours pour fêter le lancement du forum

Cerise sur le gâteau, un concours est mis en place pour fêter le lancement d’OPPO Community !

Le constructeur, partenaire de Roland-Garros depuis maintenant trois ans, tient à fêter la petite balle jaune en lançant une campagne « Play with heart » qui vise à encourager les fans de la marque à rendre hommage à leur sport préféré à travers leur mobile OPPO.

À cette occasion, et pour fêter le lancement de sa plateforme communautaire, OPPO offrira à la plus belle photo prise avec un smartphone de la marque et postée sur la galerie d’OPPO Community, une place VIP pour les quarts de finale du tournoi de Roland-Garros 2021.

Alors, n’hésitez pas à vous inscrire, le concours a lieu du 2 au 6 juin 2021.

