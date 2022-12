Orange : attention, une hausse des prix s’annonce

Une hausse de prix sur les forfaits Orange fixes et mobiles attend certains abonnés. Elle serait limitée à deux euros maximum.

Orange s’apprête à augmenter ses prix pour certains de ses abonnés. Le Fournisseur d’accès internet (FAI) a envoyé un mail à certains de ses abonnés, dont un lecteur du site alloforfait, relatent-ils. Les abonnements fixes et mobiles seraient concernés.

Fort heureusement, il ne s’agirait « que » d’une hausse de 1 à 2 euros par mois. Dans le cas du lecteur cité dans l’article, utilisateur d’un forfait 2h, la hausse est de 1 euro, mais le site avance que dans le cas d’un forfait Open par exemple, elle peut s’élever à 2 euros. Cette hausse s’effectuera à partir de mars 2023 et elle ouvrira votre droit à demander une autre offre ou de résilier, dans les 4 mois après la réception du mail, précise encore alloforfait.

Pourquoi cette hausse ?

Dans le mail envoyé à ses abonnés, Orange précise la raison de cette hausse. L’opérateur ferait face « à une augmentation importante de ses coûts d’exploitation, en particulier de l’énergie qui alimente ses réseaux mobiles et internet ». Orange précise encore que tous les abonnés ne seraient pas touchés, par ailleurs. Nous ne savons pas non plus si Sosh est concerné.

Si vous n’avez rien reçu dans votre boite mail, ne vous réjouissez pas trop vite. Le mail d’annonce de la hausse devrait s’aligner sur la date de renouvellement de votre abonnement. Il peut être intéressant de garder un œil sur vos mails lorsque ce jour approche. Précisons que plusieurs abonnés Orange dans la rédaction n’avait d’ailleurs rien reçu au moment de la rédaction de cet article.

