Orange et Sosh vont augmenter leurs prix, lisez bien vos mails

Comme prévu, Orange commence à prévenir ses clients de l'augmentation de prix prévue pour 2023. Faites donc attention à vos mails si vous ne désirez pas payer plus.

Ce n’est pas réellement une surprise, Orange l’avait annoncé en décembre. Pourtant, le fournisseur d’accès à internet (FAI) commence à communiquer plus largement auprès de ses clients concernant la hausse de tarifs de ses abonnements à venir en 2023.

Les forfaits augmentent

Plusieurs membres de la rédaction ont reçu un mail pour les avertir que le prix de leur forfait va augmenter. Ainsi, les abonnés Orange ADSL ou Open vont voir leur facture augmenter de deux euros par mois, tandis que les abonnés aux offres fibres et mobiles d’Orange ou de Sosh (ADSL compris) verront la leur augmenter de un euro par mois.

Orange précise que cette hausse est liée à « une augmentation importante des coûts d’exploitation, en particulier de l’énergie qui alimente les réseaux mobile et internet ». Seule une partie de cette augmentation est cependant répercutée sur les clients du géant français des télécoms selon ses dires.

Le changement de tarification sera effectif à partir du mois d’avril 2023. Comme il s’agit d’un changement des termes du contrat initial, cela signifie que celles et ceux qui le souhaitent peuvent résilier sans frais leur abonnement dans les quatre mois suivant la réception du courrier leur indiquant la modification.

La grogne aussi

Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs se plaignent de cette hausse de prix, et plus encore du choix de forfaits disponibles. Alors que les nouveaux abonnés ont eu droit encore récemment à de belles offres, les abonnés actuels sont limités dans leur choix. Certains envisagent donc de changer de forfait mobile ou de forfait internet pour des offres moins onéreuses, au moins en attendant qu’Orange et Sosh proposent de nouvelles promotions pour attirer de nouveaux clients.

Chargement Allez-vous changer de forfait s'il augmente de 1 euro ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui

Non

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).