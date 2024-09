Orange se propose désormais de gérer votre box (à votre place) durant un déménagement

Orange propose à présent une formule « Déménagement Personnalisé » permettant, pour 149 euros, voire moins, de laisser un technicien du groupe gérer l’installation et l’optimisation de votre box et du Wi-Fi dans votre nouveau domicile.

Le siège d’Orange à Issy les Moulineaux // Source : Orange

Avoir une connexion internet opérationnelle et optimisée dans votre nouveau domicile, le jour même de votre déménagement. C’est ce que propose désormais Orange au travers d’un nouveau service sobrement intitulé « Déménagement Personnalisé ». Accessible directement depuis le site officiel de l’opérateur, cette prestation permet de confier à un technicien Orange l’installation de votre box, l’optimisation du Wi-Fi, mais aussi la remise en route de vos objets connectés. L’objectif ? Être sûr que tout fonctionnera au poil lorsque vous commencerez à déballer vos affaires.

Dans le détail, et comme le souligne AlloForfait, le technicien en question installera vos équipements et les reconfigurera pour vous. Il sera également chargé d’aménager votre box de manière à ce qu’elle offre la meilleure connexion possible dans votre nouvel intérieur. Au besoin, il pourra également vous conseiller pour mieux gérer la consommation électrique de vos différents appareils connectés, mais aussi vous donner des astuces pour profiter du Wi-Fi et de la TV d’Orange dans de meilleures conditions.

Une prestation pas si coûteuse… grâce à cette méthode

Pour profiter de ce nouveau service, il faut évidemment être abonné Orange ou Sosh et souscrire à cette prestation depuis l’Espace client ou le site officiel d’Orange, comme évoqué plus haut. Une fois cette première étape franchie, un conseiller est chargé de vous appeler pour organiser l’intervention, faire l’inventaire de ce dont vous aurez besoin et vous accompagner jusqu’au jour J. Ce conseiller dédié restera par ailleurs joignable pendant 30 jours au total, pour toute question, ou pour reprogrammer une nouvelle intervention en cas d’incident.

La Livebox 5, pour illustration // Source : Orange

Plutôt complet, ce service a aussi l’avantage d’être — relativement — abordable. Facturé 149 euros par Orange, il est éligible à une réduction de 50 % au travers du crédit d’impôt sur les services à la personne. Si vous demandez ce remboursement, cette prestation ne vous coûtera alors que 74,50 euros.

Notez par contre qu’il faut souscrire au service au minimum 20 jours avant votre déménagement. Vous pouvez aussi vous y prendre plus tôt, jusqu’à 2 mois avant votre changement de domicile, lit-on, mais seule la France métropolitaine semble être pour l’instant concernée.