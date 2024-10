Orange met fin à ce numéro pratique pour suivre votre consommation

Après avoir annoncé la mise à la retraite prochaine de sa Livebox Play TV, Orange nous apprend que l’une de ces fonctions mythiques allait disparaître. Un numéro pratique à l’époque des forfaits limités et maintenant tombé en désuétude.

Cet article parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Le temps des mobiles avec clavier à touches et des Mobicartes, un temps où on payait une blinde son forfait limité à deux heures d’appel et une poignée de SMS. Ce temps s’inscrit toujours plus dans une époque révolue et une étape de plus a été franchie selon iGen : la disparition du numéro #123# chez Orange le mois prochain.

Suivi conso au #123#, Orange ne répond plus

Lorsque les forfaits étaient encore limités à un certain nombre d’heures d’appel et de SMS, chaque opérateur proposait une fonctionnalité pour suivre sa consommation. C’était le rôle du #123# chez Orange. Lorsque le numéro était rentrée, les abonnés à la Mobicarte (offre prépayée d’Orange) tombait sur un écran avec le temps de communication et les SMS restants ainsi que la date de la prochaine facture, et donc, du renouvellement du forfait.

Les offres Mobicarte Max chez Orange

Ce n’est pas le service de suivi de consommation qui disparaît, mais le numéro ! Quand bien même le #123# a perdu toute raison d’être à l’ère des forfaits illimités, le service demeure toujours. D’autant plus qu’Orange fait partie des opérateurs à encore proposer des offres mobiles prépayées.

Désormais, pour connaître son crédit restant, il faut composer le 555 qui renvoie vers un service audio. On peut également se rendre sur son espace client, via le navigateur web ou les applications Orange et Moi et MySosh.

