Orange va présenter sa Livebox 5 le 9 octobre prochain et promet une box écoresponsable. Le FAI confirme aussi par la même occasion le design de la future box.





L’Orange Livebox 5 va être présentée officiellement le 9 octobre prochain à 12h30. Le fournisseur d’accès à Internet a en effet envoyé des invitations à la presse pour confirmer l’événement. Et ce n’est pas tout. La brochure confirme aussi le design de la future box.

L’occasion pour nous de voir que le boîtier montré ici par Orange correspond au design que nous avions peu apercevoir au début de l’été. Au programme : pas d’esthétique révolutionnaire ou tape-à-l’œil. On voit un simple boîtier au format carré, noir et strié de quelques lignes verticales, horizontales et diagonales. Celles-ci représentent sans doute la touche la plus sophistiquée sur cette Livebox 5 extrêmement sobre.

On notera aussi le slogan qui accompagne l’image : « Booster Internet en se souciant de la planète ». Difficile de savoir pour l’instant ce qu’Orange entend par là, mais on suppose que la firme va annoncer diverses mesures permettant de limiter l’impact de la Livebox 5 sur l’environnement. On imagine notamment que des efforts ont été réalisés pour réduire la consommation de la box.

Au-delà de ça, on attend forcément une compatibilité avec le Wi-Fi 6. La Livebox 5 devra faire face à la SFR Box 8 et à la Freebox Delta.