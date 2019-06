Nous nous sommes procuré une version anticipée de la Livebox 5 Fibre d’Orange. Voici donc à quoi ressemble la prochaine box internet du FAI, ainsi que ses quelques nouveautés repérées.

Le début d’année était marqué par l’arrivée de la Freebox Delta de Free. Connexion fibre à 10 Gb/s, possibilité de combiner xDSL et 4G, barre de son, assistant intelligent… Le quatrième opérateur a marqué les esprits avec son boitier multifonction, et ce malgré une sortie pour le moins chaotique.

Aujourd’hui, les concurrents ont déjà annoncé ne pas être impressionnés, on se souviendra par exemple de Stéphane Richard lors du Show Hello 2019 qui déclarait pouvoir fournir à ses clients une barre de son ou un disque dur de 1 To sans l’y obliger. Pourtant, l’objectif est fixé pour 2019 et la cible à abattre est bien connue.

On ne doute pas que les FAI vont répliquer d’ici la fin d’année, et on peut même affirmer de source sûre qu’Orange a déjà prévu son plan de bataille avec une Livebox 5 à venir dans les prochains mois. Encore en phase de test, la box internet a fait un léger détour par la rédaction de FrAndroid où elle s’est laissée approcher.

Pas de design futuriste

Le modèle que nous avons eu l’occasion de prendre en mains — qui n’est pas forcément le modèle définitif — était loin du design complexe et futuriste de la Freebox Delta. On reste sur une boite rectangulaire sobre en plastique recyclé. C’est là avant tout un objet fonctionnel qui ne se veut pas décoratif. On retrouve sur le dessus des stries qui vont être difficiles à dépoussiérer et un sobre aplat noir pour accueillir le logo « Orange ».

À l’avant, trois diodes (internet, connexion, téléphone) et deux boutons (activation/désactivation du WiFi et WPS pour un appairage simple). Le reste de la façade est noir mat.

En dessous, quelques aérations, des étiquettes de renseignement (code WiFi, etc.), ainsi que des petits pieds en caoutchouc antidérapants qui assoient bien la box sur son meuble.

La fibre directement branchée

La connectique à l’arrière ne fait pas de folies non plus. On trouve dans l’ordre deux prises pour téléphones, 4 ports Ethernet, le trou dans lequel il faut insérer une épingle pour réinitialiser la box, un port USB, l’entrée fibre optique recouverte d’un capuchon, la prise de service (pour les techniciens), l’alimentation et le bouton ON/OFF mécanique.

La plus grande nouveauté se situe au niveau de l’entrée fibre puisqu’elle accueille directement un câble de fibre optique, sans adaptateur ni boitier intermédiaire. L’absence d’intermédiaire peut en théorie permettre de profiter pleinement de la fibre, et pourquoi pas laisser espérer une connexion à 10 Gbps.

Pour l’heure, aucune date n’a été annoncée pour le lancement de cette nouvelle box, mais le fait qu’elle soit en cours de test laisse penser qu’elle devrait être présentée dans les mois qui arrivent. Parallèlement, il pourrait également s’agir d’un boitier simplifié en attendant une autre box plus complète encore.