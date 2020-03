Orange et Sosh offrent 10 Go de data supplémentaires à leurs clients

Confinement oblige, Orange propose automatiquement l'option 10 Go de data gratuitement à tous ses clients ayant consommé l'intégralité de leur enveloppe internet.

Il y a de fortes chances que vous lisiez cet article depuis chez vous. Et pour cause puisqu’une grande partie de la France est confinée pour réduire la propagation du Covid-19. Entre télétravail et chômage partiel, chacun s’organise au mieux pour occuper ses journées comme il le peut, la plupart du temps en utilisant internet. D’ailleurs, de nombreux services sont désormais gratuits.

10 Go de data offerts chez Orange

Au-delà de ces occupations, la menace nous fait prendre des nouvelles de nos proches régulièrement, et donc utiliser nos forfaits téléphoniques, aussi bien en vocal que par le biais de messageries instantanées. Bien conscient de cela, Orange offre à ses clients (Orange et Sosh) 10 Go de data supplémentaires sur tout le mois d’avril 2020.

Tous ceux qui ont consommé l’intégralité de leur enveloppe internet sur le mois recevront automatiquement un SMS avec un lien leur permettant d’activer gratuitement cette option 10 Go, à utiliser dans les 30 jours suivants. Attention, Orange précise qu’« une seule option 10 Go […] sera offerte par client ».

Des chaînes supplémentaires sur les Livebox Orange

En plus de cette offre pour les clients mobiles d’Orange, l’opérateur historique offre également à ses abonnés fixes l’accès à 20 chaînes en clair entre le 2 et le 20 avril 2020. « Parmi ces chaines, on retrouve des chaines pour les enfants (Canal J, Boomerang), pour les plus grands (Toonami, Manga), des chaines de divertissement (Paris Première, Teva), de cinéma (Paramount chanel, TCM Cinéma, Action), de sport (ES1, MYZEN TV, AutoMoto) et de musique (Mezzo, Trace Latina). »

C’est là un geste qui a été fait de la part de la plupart des acteurs des télécoms et de l’audiovisuel.

Orange confiant de ses réseaux

Dans son communiqué de presse, Orange se dit également rassuré concernant la fiabilité et le dimensionnement de ses réseaux. Il ne devrait donc pas y avoir de pannes ou de réductions volontaires de certains usages. En revanche, l’entreprise de Stéphane Richard appelle à « avoir un usage responsable afin de préserver ce bien essentiel dans cette période difficile ».