Orange Bank : de nouvelles cartes Mastercard et une offre familiale avec contrôle parental

Orange Bank, qui revendique plus de 1,1 million de clients, annonce de nouvelles cartes Mastercard et lance une offre à destination des familles.

Orange Bank fête ses trois ans, le service a été lancé fin 2017. Nous avions déjà donné un gros aperçu de ce que la banque mobile avait à offrir. Orange revendique entre 400 000 et 1,1 million de clients, en fonction du fait que vous comptiez ou non les clients qui ont souscrit à l’offre d’assurances (Orange Courtage). Pour cet anniversaire, Orange en profite pour faire évoluer son offre.

Les nouvelles cartes Mastercard et leurs nouvelles fonctions

Le premier changement à noter est l’arrivée de nouvelles cartes Mastercard. Ces cartes sont… fluorescentes. Elles s’éclairent donc la nuit pour pouvoir facilement les repérer.

Ces cartes apportent également de nouvelles fonctions aux offres Orange Bank, comme la modification du code PIN de la carte depuis l’application, l’authentification forte des paiements sur Internet mais aussi les achats en ligne simplifiés avec une fonction de copier/coller du numéro de la CB. Pour rappel, c’est une carte avec paiement sans contact qui prend également en charge Apple Pay et Google Pay.

Si vous avez une carte Premium, de nouveaux services sont également prévus. Parmi ces derniers, l’assurance des achats intégrant une extension de garantie. Cette garantie achat est un service qui peut rembourser le prix des objets abîmés ou des réparations.

L’offre Premium intègre désormais Mastercard Travel Rewards, un système de cashback disponible dans le monde, et Mastercard Priceless Cities qui donne accès à des offres exclusives. Pour rappel, c’est une carte qui propose les paiements et retraits sans frais partout dans le monde et en exclusivité 5 % de cashback sur les achats et factures Orange.

Une offre pour la famille

Orange décide également de s’attaquer au marché des enfants et ados entre 10 et 18 ans. Pour cela, une nouvelle offre Pack Premium est lancée avec une carte Premium pour le parent et une carte « Plus » classique pour les enfants.

Les parents vont pouvoir recevoir une notification pour chaque opération bancaire de l’enfant, piloter un plafond de dépenses quotidiennes, bloquer/débloquer la carte à distance… mais aussi réaliser des virements immédiats. Les découverts ne sont pas possibles et Orange annonce aucun frais sur ce compte « enfant ». L’offre intègre également un compte avec un IBAN, une application adaptée, un système de tirelire pour mettre de l’argent de côté et évidemment les paiements sur internet et à l’étranger.

Orange Bank : quels tarifs ?

Cette offre sera disponible dès le 19 novembre 2020. Pour rappel, l’offre Premium est à 4,99 euros/mois pendant 6 mois, puis 7,99 euros/mois. Les clients actuels seront migrés dessus d’ici à fin janvier 2021.

L’offre familiale, le Pack Premium, est à 9,99 euros/mois pendant 6 mois, puis 12,99 euros/mois. Ce prix est valable uniquement pour les nouveaux inscrits. Elle intègre un compte Premium et des comptes classiques pour votre/vos enfant(s) jusqu’à 5 enfants.

Retrouvez notre comparateur des meilleures offres et banques en ligne et mobile.