Oura Ring 4 : le géant des bagues connectées lance son nouvel anneau de référence pour répondre à la Galaxy Ring

Le leader des bagues connectées vient de répondre à la Galaxy Ring en dévoilant son Oura Ring 4.

L'Oura Ring 4

Comme prévu, Oura n’aura pas patienté bien longtemps pour répondre au lancement de la Samsung Galaxy Ring. La firme finlandaise, à la fois à l’origine et leader du marché des bagues connectées, a annoncé ce jeudi son nouvel anneau de santé de référence, l’Oura Ring 4.

Cette nouvelle bague connectée vient logiquement prendre la relève de l’Oura Ring 3, que nous avons eu l’occasion de tester en fin d’année dernière. Elle propose ainsi des améliorations non seulement en termes de design que d’autonomie ou de précision des données.

Un design plus arrondi et plus de tailles

Du côté du design, exit les deux formats, Horizon et Heritage. L’Oura Ring 4 n’est proposée qu’en version parfaitement ronde, sans la partie plate de la déclinaison Heritage. Elle est par ailleurs proposée en bien plus de tailles que la version précédente, allant de la taille 4 à 15, alors que l’Oura Ring 3 se limitait aux tailles 6 à 13. Enfin, l’Oura Ring 4 profite d’un revêtement intégralement en titane, à l’extérieur comme à l’intérieur, là où l’Oura Ring 3 proposait une surface intérieure en résine époxy.

Oura a également revu le format des différents capteurs. Si la bague permet toujours une mesure de la fréquence cardiaque, de la variabilité de la fréquence cardiaque, des mouvements, de la température et du taux d’oxygène sanguin, ces capteurs sont plus discrets. Exit les excroissances intérieures de l’Oura Ring 3, ici les capteurs sont positionnés à la surface de la bague, sans dépasser.

Oura indique par ailleurs avoir revu ses algorithmes pour mieux analyser les mesures erronées et les optimiser à l’aide de son algorithme Smart Sensing.

Enfin, du côté de l’autonomie, Oura annonce jusqu’à 8 jours de port pour son Oura Ring 4, soit un jour de plus que l’Oura Ring 3.

Reste que l’on s’attendait à davantage de nouveautés pour l’Oura Ring 4. Certaines rumeurs prédisaient l’arrivée d’un système de paiement par NFC ou de validation biométrique. Malheureusement, il n’en est rien et la nouvelle bague d’Oura se contente à nouveau de proposer des mesures de santé, comme la Samsung Galaxy Ring, finalement.

Prix et disponibilité de l’Oura Ring 4

L’Oura Ring 4 est d’ores et déjà disponible. Elle est proposée à partir de 399 euros dans de nombreuses teintes et tailles. Par ailleurs, rappelons que la consultation des données des bagues Oura est conditionnée à un abonnement d’un montant de 6 euros par mois ou 70 euros par an.