Les caméras ne sont pas mortes : Panasonic lance deux modèles en plus de sa gamme photo-vidéo

Alors que les boîtiers photo sont de plus en plus capables en vidéo, Panasonic lance deux nouvelles caméras dédiées spécifiquement aux usages des vidéastes.

Si les appareils photo sont de plus en plus capables dans le domaine de la vidéo, surtout les boîtiers les plus haut de gamme, les caméras dédiées conservent tout de même de nombreux atouts, que ce soit en termes de modularité ou d’ergonomie.

En parallèle de ses boîtiers spécialisés dans la vidéo — on pense aux Lumix GH6, Lumix GH5 II, Lumix S5, Lumix BS1H ou Lumix BGH1 — le constructeur japonais vient de dévoiler deux nouvelles caméras dédiées aux professionnels et aux semi-professionnels de l’image, les Panasonic HC-X2 et HC-X20.

Deux caméras tout-en-un

Ces deux caméras relativement compactes partagent nombre de caractéristiques communes. Dans les deux cas, il s’agit de caméras tout-en-un. À la manière d’un appareil photo compact, elles embarquent non seulement un capteur, mais également un objectif qui ne peut pas être remplacé.

Ici, il s’agit, pour les deux modèles, d’un capteur d’image de type 1 avec une définition de 15,03 mégapixels, suffisante pour capturer des séquences en 4K. L’objectif associé est quant à lui un zoom équivalent 24,5 – 490 mm (f/2,8-4,5), efficace non seulement pour les séquences en grand-angle que pour la longue focale.

Par ailleurs, les deux caméras sont capables d’enregistrer des séquences vidéo en 4:2:2 10 bits 4K 60p ou en 4:2:0 10 bits 4K 30p. Elles profitent en outre d’un mode d’enregistrement au ralenti en Full HD à 120 p. Le codec vidéo H265 est également de mise sur les deux modèles. Notons également la présence, sur la HC-X2 comme sur la HC-X20, d’un viseur électronique inclinable affichant 2,36 millions de points et d’un écran LCD tactile et inclinable de 2,76 millions de points avec une diagonale de 3,5 pouces.

Néanmoins, si la Panasonic HC-X2 est capable d’enregistrer des séquences vidéo en V-Log avec une plage dynamique de 13 stops, ce n’est pas le cas de la HC-X20. Ce modèle plus accessible ne propose pas de profil d’image flat, mais se concentre davantage sur les fonctions connectées avec la possibilité de streamer en haute définition grâce à l’intégration d’un module Wi-Fi. Des fonctions également intégrées à la version haut de gamme. La HC-X2 ne propose pas non plus de fonction de timecode pour synchroniser automatiquement les séquences vidéo dans une production poussée.

Les deux caméras de Panasonic seront disponibles en novembre 2022 au prix de 2499 euros pour la HC-X20 et 3199 euros pour la HC-X2.

Un objectif grand-angle lumineux pour les appareils Lumix plein format

En plus des deux caméras, Panasonic a également annoncé ce mercredi, dans le domaine de l’image, un nouvel objectif photo pour ses appareils hybrides plein format, les Panasonic Lumix S1 et Lumix S5.

Il s’agit d’une optique grand-angle de 18 mm ouvrant à f/1,8, idéal donc pour la photo de paysage, voire la photo d’étoiles.

Ce Panasonic Lumix S 18 mm f/1,8 sera disponible à compter du mois d’octobre au prix de 999 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.