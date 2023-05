Les Technics AZ80 et AZ60 II promettent une réduction de bruit « à la pointe de l’industrie »

La marque japonaise historique d'audio haut de gamme continue de s'immiscer sur le marché des écouteurs sans fil avec deux nouveaux modèles : les AZ80 et AZ60 Mark 2. Des produits très similaires sur le papier et avec de belles promesses au niveau logiciel.

Panasonic continue de s’investir sur le marché des écouteurs sans fil. Ce jeudi 18 mai 2023, le groupe d’électronique japonais annonce officiellement deux nouveaux écouteurs Bluetooth avec réduction de bruit active via sa filiale Technics : les AZ80 et AZ60 Mark 2, faisant suite à ses deux premiers modèles sortis en 2020 et 2021.

Arborant le nom prestigieux de cette marque d’audio japonaise historique, ces deux produits sont positionnés sur le segment très concurrentiel des écouteurs sans fil haut de gamme. Un prix que Panasonic cherche à notamment justifier par des fonctionnalités logicielles à la pointe de la technologie.

Deux jumeaux haut de gamme pour toutes situations

Malgré leur différence de prix, les AZ80 et AZ60 Mark 2 restent très similaires, hormis quelques différences légères. Attardons-nous donc sur leurs points communs.

De beaux écouteurs qui devraient tenir en place

D’abord, on retrouve quasiment le même design que sur les Technics AZ70 (2020) et Technics AZ60 (2021) : des écouteurs intra-auriculaires plutôt ovales, sans tige, avec une surface ronde tactile à l’extérieur bardée du logo Technics.

Deux grilles de micros sont visibles à l’extérieur, notamment dédié aux fonctions de réduction de bruit active ou au mode transparence. Un mélange de surfaces mates et brillantes qui donne style assez sobre sans passer inaperçu. Et ce, en deux coloris noir et argenté.

Panasonic défend un design ergonomique et promet du confort au quotidien, quelle que soit la forme de votre oreille, avec sept paires d’embouts en silicone fournis. Ces deux modèles d’écouteurs offriraient également un bon maintien pour le sport, illustré par la communication de la marque avec un breakdancer français s’entraînant pour les J.O de Paris 2024.

Les écouteurs sont par ailleurs « résistants à la sueur » selon le constructeur, indiquant une protection certifiée IPX4 contre les projections d’eau de toutes directions. Pas assez pour les rincer après une séance, mais suffisant pour de l’activité physique sous la pluie.

Codec haut de gamme et bonne autonomie

Côté qualité sonore, cela paraît rassurant sur le papier. Panasonic et Technics vendent un « son clair de haute qualité » et des basses puissantes pour les deux modèles. Si les deux précédents modèles de la marque offraient une signature sonore plutôt agréable, il faudra toutefois attendre un test complet pour s’en assurer.

Pour le reste, seule la taille des transducteurs du fleuron de la gamme est précisée : les AZ80 intègrent des drivers de 10 mm, promettant une bonne précision dans les aigus.

Autre bonne nouvelle : autant les AZ80 que les AZ60 Mark 2 sont compatibles avec le codec audio Bluetooth de haute qualité LDAC, en plus des classiques SBC et AAC. Notez toutefois que l’usage du LDAC devrait réduire la durée de vie des écouteurs.

Le constructeur promet par ailleurs une autonomie de 7 h 30 avec la réduction de bruit activée, et jusqu’à 24 heures cumulées en les rechargeant plusieurs fois dans le boîtier. Avec un petit bonus : la charge sans fil est possible sur les deux modèles. Une première pour des écouteurs sans fils Technics.

Des AZ60 Mark 2 à peine différents

Sur le papier, les AZ80 et les AZ60 Mark 2 se distingue donc surtout par leur prix : 70 euros de moins entre les deux modèles. Bien que Technics affirme que les AZ80 sont un peu plus confortables, on peine à voir sur les images la différence de conception des AZ60 M2. De même, les deux modèles offrent la même réduction de bruit active hybride et les mêmes codecs audio.

Les transducteurs des AZ60 Mark 2 devraient toutefois être plus petits que ceux de leurs grands frères. Le reste des différences se trouve dans les matériaux utilisés et les variantes disponibles : le boitier des AZ60 M2 est en plastique plutôt qu’en aluminium, et les écouteurs sont vendus dans un 3e coloris bleu marine.

Algorithmes de pointe et 3 appareils en multipoint

Pour mettre en avant leurs nouveaux écouteurs sans fil, Panasonic et Technics mettent surtout l’accent sur les qualités logicielles des deux produits.

D’abord, la réduction de bruit active hybride « à la pointe de l’industrie », se vante la marque dans sa communication. Une technologie qui utilise les 8 micros intégrés (4 sur chaque écouteur) pour analyser à la fois les nuisances sonores externes et le rendu interne des haut-parleurs.

Des microphones également utilisés pour mettre en valeur des voix via le mode transparence et en termes de qualité d’appel. Technics met en avant son nouvel algorithme « JustMyVoice » (« Juste ma voix »), isolant justement ses propres fréquences vocales ou celles des autres, tout en réduisant le reste du son ambiant si nécessaire.

Autre argument principal des AZ80 et AZ60 Mark 2 : une connexion multipoint permettant de connecter jusqu’à 3 appareils simultanément. Bien que la limite habituelle de 2 connexions maximum soit suffisante dans la grande majorité des cas, c’est assez rare pour le souligner.

Enfin, les deux modèles d’écouteurs sans fil intègrent des détecteurs de proximité pour mettre en pause puis reprendre la lecture automatiquement lorsque vous les retirez des oreilles. L’usage en mono avec un seul écouteur est également possible. Toutes ces fonctionnalités sont paramétrables dans l’application Technics Audio Connect (Android ou iOS), de même que la modification complète des contrôles tactiles.

Quels sont les prix et la disponibilité des écouteurs AZ80 et AZ60 Mark 2 ?

Les deux modèles haut de gamme seront disponibles dès la fin du mois de mai 2023. Comptez 300 euros pour les AZ80 et 230 euros pour les AZ60 Mark 2.

Ces derniers sont donc commercialisés au même prix que les AZ60 premiers du nom à leur sortie en 2021, tandis que les AZ80 augmentent de prix par rapport aux AZ70 de 2020, mais sans dépasser l’inflation.

En clair, Panasonic ne change pas de stratégie sur son positionnement, alors que nous trouvions les deux modèles précédents un peu chers à leur sortie. On verra lors de notre test si la recette s’est assez améliorée pour justifier ces montants.

