Peugeot : des voitures 100 % électrifiées dès 2023, mais où est donc passée la e-408 ?

Alors que les Peugeot e-308 et e-308 SW vont faire leur apparition sur le marché l'an prochain, aucun autre produit 100 % électrique semble prévu pour le moment. On en profite pour faire le point sur la consommation annoncée de la Peugeot e-308 qui est très étrange.

L’année 2022 se termine, et Peugeot en profite pour présenter sa feuille de route pour l’année prochaine. Sans grande surprise, elle sera électrifiée avant d’être vraiment électrique, puisqu’un seul modèle 100 % électrique sera commercialisé avec la nouvelle e-308, en version berline et break.

Le terme « électrifié » englobe généralement beaucoup de motorisations, à commencer par les micro-hybrides. Et c’est d’ailleurs sur ce nouveau moteur, à priori un trois cylindres essence PureTech associé à un petit moteur électrique situé dans la boîte de vitesses et alimenté par un système de 48 volts, qui semble le plus intéresser la firme au lion. Et on les comprend, puisque cette motorisation équipera l’un de ses best-sellers : le Peugeot 3008.

Plus d’hybrides que d’électriques pour le moment

Du côté des hybrides rechargeables, Peugeot continuera de proposer ses 308, 3008 et 508, tandis que la 408, une sorte de crossover à mi-chemin entre une 308 et un 3008, fera son apparition. Plus tard, ce modèle sera aussi proposé en 100 % électrique. Il était question de 2023, mais pourquoi ne figure-t-elle pas sur la gamme 2023 ?

L’étrange consommation de la Peugeot e-308

Du côté des électriques justement, il y a cette fameuse Peugeot e-308, qui inaugure par la même occasion une toute nouvelle batterie de 54 kWh (51 kWh utiles) permettant de viser plus de 400 km d’autonomie sur le cycle WLTP.

L’homologation n’a pas encore eu lieu et nous ne connaissons donc pas le chiffre précis, même si Peugeot avance toutefois une consommation de 12,7 kWh / 100 km. Reste à savoir sur quel type de test (urbain ou mixte). Néanmoins, cette donnée paraît assez ambitieuse, quelque soit le type de test.

En effet, à titre de comparaison, la Peugeot e-208 consomme, en cycle mixte WLTP, moins de 16 kWh / 100 km. Chez Tesla, le roi de l’efficience, on note 14,9 kWh / 100 km sur la Model 3 Propulsion.

Il est possible que Peugeot parle ici de la consommation moyenne, et non pas homologuée (WLTP). La différence est de taille : la consommation moyenne est la consommation réelle du moteur, qui puise son énergie dans la batterie. Elle est annoncée à 12 kWh par Peugeot pour l’e-208. La consommation homologuée, quant à elle, tient compte des pertes d’énergie lors de la recharge, d’où les 15 à 16 kWh / 100 km sur la e-208.

Il faut savoir que, lors de la recharge d’une voiture électrique, des pertes d’énergie ont lieu, qui peuvent atteindre 10 à 20 % selon les modèles. Ce qui augmente donc virtuellement la consommation de la voiture et son coût au km.

Une gamme amenée à encore évoluer

Mais pourquoi ce plan nous paraît décevant ? La Peugeot e-308 tout d’abord, n’a semble-t-il pas été forcément conçue dans l’immédiat pour accueillir une motorisation 100 % électrique. Peugeot a d’ailleurs longuement hésité avant de la sortir, mais face à la concurrence, Renault Mégane E-Tech en tête de liste, il semblait compliqué pour la firme sochalienne de rester sans compacte électrique pendant 2 ou 3 ans.

La Peugeot e-308 a tout l’air d’une 308 sur laquelle les ingénieurs ont intégré des composants des e-208 et e-2008. Il ne s’agit pas d’un modèle créé de base pour être 100 % électrique comme peut l’être la Mégane E-Tech. Attendons toutefois de voir les premiers essais afin de savoir si la compacte de la firme au lion parvient à se hisser au niveau.

Où sont les voitures électriques ?

Dans le même temps, outre cette e-308, Peugeot n’a pas prévu de commercialiser un autre modèle 100 % électrique l’année prochaine. Il n’empêche que son offre est toutefois relativement intéressante, avec toute une gamme d’utilitaires électriques, une citadine, un SUV urbain et maintenant une compacte.

Mais il manque à nos yeux une vraie voiture électrique conçue comme telle, et non avec une multi-plateforme qui, dans tous les cas, occasionne des compromis pour toutes les énergies. Peugeot fait moins bien que Volvo, qui ne vend plus que des voitures électrifiées en France depuis septembre 2022. Chez Peugeot, il reste encore des modèles 100 % thermiques.

