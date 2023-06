Pourquoi Peugeot ne vendra jamais sa e-308 électrique (et ne veut pas la vendre)

Ça y est, on connaît enfin tous les prix de la gamme Peugeot e-308 électrique. Et c'est une mauvaise surprise. Deux versions dépassent même le plafond du bonus écologique ! On vous explique pourquoi c'est une grave erreur de la part de Stellantis.

Peugeot multiplie les erreurs et maladresses autour du lancement de sa nouvelle berline e-308 électrique. Si vous avez suivi son actualité, vous devez vous souvenir du lancement raté. En cause : un prix 40 euros trop élevé pour pouvoir prétendre au bonus écologique de 5 000 euros. Heureusement, quelques jours plus tard, le constructeur français avait revu sa copie, pour passer le prix de la Peugeot e-308 First Edition à 46 990 euros.

Des prix plus doux ? Oui… et non

Qui dit First Edition dit équipement généreux et tarif élevé. On s’attendait alors à des prix plus doux pour le lancement du reste de la gamme. Celle-ci vient d’être dévoilée par Stellantis, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on nous a service une soupe à la grimace. Alors que certains espéraient un tarif de départ autour de 40 000 euros, la Peugeot e-308 en finition Allure réclame 45 720 euros (ou 44 810 euros après remises) pour sortir de la concession. On est encore dans le seuil pour obtenir le bonus écologique, ouf.

Mais attention, si vous voulez un équipement un peu plus complet, il faudra partir sur la finition GT. Le prix catalogue est alors de 48 220 euros, ou 47 260 euros après les remises sur Internet. Pour rappel, une voiture électrique ne doit pas coûter plus de 47 000 euros pour pouvoir prétendre au bonus écologique. Peugeot nous gratifie de 260 euros de trop… mais pour quelle raison ?

Vous voulez la meilleure ? Le sochalien a augmenté les prix de la e-308 First Edition… à 48 000 euros au catalogue et 47 040 euros après les remises. Soit les tarifs qui avaient fait réagir. Et voilà, la boucle est bouclée, circulez, il n’y a plus rien à voir ! 40 euros de trop qui supprime le droit au bonus.

La concurrence ne laisse rien passer

On imagine que certains clients iront en concession pour essayer de gratter les quelques dizaines (ou centaines) d’euros qui interdise tout accès au bonus pour la Peugeot e-308. Mais est-ce vraiment une manière de faire ? Surtout lorsque la concurrence affûte ses armes, avec des propositions largement plus intéressantes.

On pense notamment à Volvo qui vient de lever le voile sur son SUV électrique EX30, disponible à partir de 37 500 euros. Ou encore Renault qui vient de relancer la Mégane E-Tech EV40 à partir de 33 000 euros. Et bien entendu, la Tesla Model 3, disponible à partir de 41 990 euros qui casse tout sur son passage avec son acolyte, la Model Y.

N’oublions pas également l’arrivée en force des constructeurs chinois. Que ce soit la MG4 qui propose un rapport autonomie / prix imbattable, ou la future BYD Dolphin qui pourrait bien faire du mal à la MG… et à Peugeot.

Pourquoi acheter la Peugeot e-308 ?

Bref, comme vous l’aurez compris à la lecture de ces lignes, il n’y a aucune raison objective d’acheter la Peugeot e-308 pour le moment, avec ce prix totalement décorrélé du marché. Il y a encore un tout petit espoir : que Peugeot commercialise à l’avenir une version Active, beaucoup plus abordable.

Si vous êtes intéressé par l’achat, sachez que Peugeot prévoit des premières livraisons en novembre 2023 si vous passez commande dès à présent. La version First Edition annonce quant à elle des livraisons à partir d’octobre.

