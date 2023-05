Peugeot 308 électrique, Tesla Model 3 et MG4 : quand Peugeot s’essaye à la comédie tarifaire

La 308 électrique : Peugeot nous fait-il une mauvaise blague tarifaire ? Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a récemment déclaré que le groupe n'a pas besoin de s'inquiéter de la concurrence de Tesla. Pourtant, il devrait.

La nouvelle Peugeot 2008 électrique vient d’être annoncée, avec une autonomie supérieure et de nombreux changements à l’intérieur. Cependant, les regards se tournent aussi vers la Peugeot 308 électrique dont le tarif, disons-le, prête à sourire. Mais, pas forcément pour les bonnes raisons.

Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a récemment déclaré que le groupe n’a pas besoin de s’inquiéter de la concurrence de Tesla, car ses prix sont bien inférieurs. Malheureusement pour lui, cette affirmation ne semble pas entièrement exacte. Numerama Vroom a révélé que, pour plusieurs finitions des voitures du groupe européen, les prix sont en réalité supérieurs à ceux de Tesla. Alors, on rit, ou on pleure ?

Comparons à la Model 3, la MG4 et le Model Y

Prenons l’exemple de la Peugeot 308 électrique, que l’on compare à la Tesla Model 3 Propulsion, la MG4 Luxury ou encore le Tesla Model Y Propulsion, 4 véhicules 100 % électriques.

Modèle Peugeot e-308 Tesla Model 3 Propulsion Tesla Model Y Propulsion MG4 Luxury Puissance 115 kW (154 ch) 200 kW (270 ch) 203 kW (276 ch) 150 kW (204 ch) 0-100 km/h 10,5 sec. 6,1 sec. 6,9 sec. 7,7 sec. Vitesse max. 225 km/h 225 km/h 217 km/h 160 km/h Autonomie (WLTP) 410 km 491 km 455 km 435 km Taille batterie 52 kWh 62 kWh 62 kWh 64 kWh Puissance de charge 11 kW / 100 kW 11 kW / 150 kW 11 kW / 170 kW 11 kW / 135 kW Volume de stockage 361 litres 495 litres + 50 litres (frunk) 854 litres + 115 litres (frunk) 363 litres Prix 48 000 euros 41 990 euros 45 990 euros 33 990 euros Prix bonus compris 48 000 euros 36 990 euros 40 990 euros 28 990 euros

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la 308 électrique a un prix, pour le moins, absurde. Avec un tarif de lancement fixé à 48 000 euros pour une finition sur-équipée First Edition, elle n’est même pas éligible au bonus écologique de 5 000 euros (47 000 euros TTC maximum).

Et là, on atteint le sommet de la mesquinerie : si vous achetez la voiture directement sur le store Internet Peugeot, le prix est « ristourné » à 47 040 euros. 40 euros de trop pour être éligible au bonus écologique. On ne sait pas si on doit applaudir l’audace ou s’indigner de ce tour de passe-passe !

En comparant les fiches techniques des quatre voitures, rien ne justifie un tel tarif. Face aux constructeurs américain (Tesla) et chinois (MG), la stratégie de Peugeot semble plus adaptée à un numéro de cirque qu’à un plan de conquête du marché automobile.

Alors, à se demander sérieusement si Peugeot cherche vraiment à vendre sa 308 électrique ou si l’objectif est de se faire un nom dans le monde du stand-up. En tout cas, cette stratégie tarifaire a le mérite de nous faire sourire, même si c’est un sourire jaune.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.