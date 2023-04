Peugeot e-308 électrique : son prix en Europe est officiel, la Tesla Model 3 se frotte les mains

Nouvelle berline électrique compacte de Peugeot, l'e-308 s'apprête à faire ses premières armes sur le marché européen, avec à la clé un tarif ibérique désormais pleinement fixé. Il augure toutefois d'un prix élevé sur le marché français pour cette voiture électrique concurrente des MG4 et Tesla Model 3.

C’est officiel, sept mois après sa présentation, la nouvelle Peugeot e-308 est affichée sur le catalogue espagnol du constructeur français. Le média Automobile Propre est ainsi en mesure de nous renseigner sur le prix de cette nouvelle berline compacte et électrique chez nos voisins ibériques… et il s’avère salé : 44 440 euros pour la version « First Edition » comme on peut le voir sur le site espagnol de Peugeot.

Cette dernière profite toutefois d’un bon niveau d’équipement, hérité des séries « GT » plus haut de gamme. En clair, on y trouve un câble de recharge triphasé AC 22 kW, des jantes « Electra » de 18 pouces, le volant et les sièges avant chauffants, ainsi qu’une sellerie en Alcantara. En location avec option d’achat (sur 48 mois/40 000 km), toujours en Espagne, la Peugeot e-308 est cette fois affichée à 365 euros mensuels, avec un apport de 11 110 euros.

Vers un prix trop élevé en France ?

En parallèle, on apprend que cette nouvelle Peugeot e-308 profitera de 410 kilomètres d’autonomie… en lieu et place des 400 km annoncés au départ par le constructeur de Sochaux. Ce qui suffit amplement pour traverser la France, comme on a pu le voir sur un Paris – Marseille avec différentes voitures électriques dotées d’une autonomie de 400 km.

Pour rappel, ce modèle est le premier à se doter du nouveau moteur 115 kW (équivalent 156 ch) de Peugeot, couplé ici à une batterie de 54 kWh. La consommation officielle a néanmoins été rehaussée à 15,1 kWh au 100 km, contre 12,7 kWh/100 km lors de la présentation du véhicule en septembre dernier.

Notons que Peugeot, comme Citroën, Jeep ou même Opel, ont tendance à jouer sur les mots en matière de consommation… ce qui peut induire les automobilistes en erreur, comme nous l’expliquions dans ce dossier. Les 15,1 kWh représentent la consommation WLTP officielle, qui prend en compte les pertes liées à la recharge, tandis que les 12,7 kWh font référence à la consommation indiquée sur le tableau de bord, sans ces pertes.

Les tarifs officiels français de la Peugeot e-308 devraient quoi qu’il en soit être plus élevés que ceux en Espagne. Ce fut le cas récemment avec la Peugeot e-208, annoncée à 36 800 euros en version GT par delà les Pyrénées, puis lancée à 38 680 euros en France dans la même version.

Attendue en septembre 2023 en Espagne comme en France, la Peugeot e-308 risque par conséquent de souffrir face à certains modèles de la concurrence. La Renault Megane E-Tech est par exemple proposée à partir de 42 000 euros (en version E-Tech EV60 220ch super charge), et 44 000 euros (E-Tech EV60 220ch optimum charge). Avec un prix de départ fixé à 29 990 euros, la MG4 est aussi une rivale toute trouvée… et beaucoup plus accessible. Surtout avec sa version à 33 990 euros et 450 km d’autonomie.

Pour aller plus loin

Tesla Model 3 : comment a-t-elle fait pour devenir moins chère que la Renault Mégane électrique… en restant meilleure

Difficile enfin de ne pas garder en tête la baisse de prix annoncée récemment chez Tesla, avec une Model 3 Propulsion qui passe en France de 44 990 euros à 41 990 euros avec 500 km d’autonomie. Cette baisse de prix alléchante pourrait causer bien des problèmes à Peugeot si un prix lancement à plus de 44 440 euros se confirme bel et bien dans l’Hexagone pour l’e-308.

Les premières livraisons de la Peugeot e-308 sont attendues pour le mois de septembre 2023 en Espagne.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.