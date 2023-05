Philips Welcome Eye Look : design soigné et surveillance connectée à 360 degrés

Après une première caméra de sécurité connectée d’extérieur, Philips s’invite dans nos intérieurs avec la Philips Welcome Eye Look. Une caméra motorisée pour une surveillance à 360 degrés avec des fonctions de détection et de suivi de mouvement, ainsi qu’une puissante alarme.

Philips n’est présent sur le marché des caméras de surveillance connectées que depuis la fin de l’année dernière. Des produits sous licence pensés et conçus dans l’Hexagone par l’entreprise française Avidsen, qui propose déjà une large gamme de portiers vidéo sous la marque Philips.

Après un modèle outdoor, la Welcome Eye View, voici que débarque sa petite sœur la Philips Welcome Eye Look. Un produit qui est pensé pour protéger votre intérieur des intrusions, tout en respectant la vie privée de chaque membre du foyer.

Philips Welcome Eye : une caméra complète, motorisée et jolie

Cette caméra affiche un design attrayant, qui part d’une base très classique dans la forme (un court tube surplombé d’un dôme), mais ici très délicatement dessinée.

Elle est en plastique blanc brillant, associé à une bande de tissus et une base couleur aluminium. Elle se pose simplement sur une surface plane et peut même s’installer au plafond grâce au kit de montage livré avec.

Un beau produit qui propose une caméra motorisée « 2K » avec un champ de vision de 85°. Ce dernier associé à une motorisation horizontale de 355° et verticale à 120° permet une surveillance sans angle mort. Ensuite, la présence de LED infrarouges assure sur le papier une vision nocturne efficace jusqu’à 10 mètres. Le produit propose la détection intelligente de mouvement qui lui permet de distinguer les silhouettes humaines et de les différencier de celles des animaux. Si une présence est détectée, la caméra lance sa fonction auto-tracking pour l’isoler et la suivre en mouvement.

Côté confidentialité, la Welcome Eye Look prétend aussi avoir pensé à tout. Ce produit dispose d’un mode privé activable depuis le smartphone, ou depuis un bouton situé à l’arrière de la caméra. Le micro et le haut-parleur sont alors désactivés tandis que la caméra se couvre d’un cache physique.

Le stockage se fait localement sur une carte SD de 8 Go qui, pour une fois, est livrée avec la caméra. Cela est assez rare pour être souligné et apprécié. Notez que ce produit est compatible avec les assistants vocaux Google ou Alexa. Enfin, ce produit se veut le plus écoresponsable possible avec une conception qui comprend 70 % de plastique recyclé à 70 % et d’un packaging 100 % recyclé et recyclable.

La caméra Philips Welcome Eye Look est disponible dès maintenant au prix public conseillé de 129,90 euros.