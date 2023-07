Philips Hue va délaisser les téléviseurs Philips au profit de Samsung

Alors que Signify, l'entreprise derrière les éclairages Philips Hue, s'est associée à Samsung en début d'année, elle a finalement délaissé les téléviseurs Philips conçus par TP Vision pour sa nouvelle gamme.

La fonctionnalité Ambilight est un des principaux attraits des téléviseurs Philips. Il faut dire que ces éclairages à l’arrière du téléviseur permettent d’immerger davantage le spectateur dans les contenus qu’il regarde, donnant l’impression d’étendre encore l’image affichée. Depuis 2014, il était par ailleurs possible d’augmenter cet effet en passant par les éclairages connectés Philips Hue et de les synchroniser avec Ambilight. Néanmoins, c’est désormais de l’histoire ancienne.

Comme le rapporte le site allemand Toengels Philips Blog, la gamme de téléviseurs 2023 du constructeur néerlandais n’est désormais plus compatible avec la synchronisation Ambilight, du moins plus par défaut. Il faudra désormais que les possesseurs de téléviseurs Philips utilisent, comme les utilisateurs de téléviseurs d’autres marques, par un accessoire dédié, le boitier Philips Hue Play HDMI, proposé à 250 euros, comme l’a confirmé Philips au site HueBlog.

Deux entreprises Philips différentes

La fin de la compatibilité native entre les téléviseurs Philips et les éclairages connectés Philips pourrait venir du fait que les produits sont en fait conçus par deux entreprises différentes, qui exploitent sous licence la marque Philips. Les téléviseurs sont ainsi développés par TP Vision, tandis que les éclairages sont l’apanage de Signify. Or, si les deux constructeurs partagent la marque Philips, ils n’ont de fait aucun lien entre eux deux.

Surtout, depuis quelques mois, Signify semble vouloir travailler avec d’autres constructeurs que TP Vision et ne pas limiter la compatibilité Philips Hue aux seuls téléviseurs Philips. Au CES de Las Vegas, en janvier dernier, on apprenait ainsi que Samsung allait permettre une synchronisation entre ses téléviseurs et les éclairages Philips Hue, le tout grâce à une application payante. Une manière de reprendre le fonctionnement proposé auparavant sur les téléviseurs Philips Ambilight.

Désormais, les possesseurs de téléviseurs Philips récents — les gammes précédentes du constructeur sont toujours compatibles avec Philips Hue — devront donc s’équiper d’un boîtier supplémentaire pour profiter de fonctions proposées jusqu’à présent nativement sur les téléviseurs de la même marque.

