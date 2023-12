Pour compléter votre domotique sans payer le prix fort, ce pack Philips Hue est à -40 %

Si vous avez déjà commencé à vous équiper d’ampoules connectées, ce pack Philips Hue pourrait bien vous intéresser. Il propose deux barres lumineuses ainsi qu’un ruban LED pour 119,99 euros, au lieu de 199,99 euros de base.

Les solutions de Philips sur l’éclairage connecté restent sûres, innovantes et durables. Seulement, ce ne sont pas les plus abordables du marché. Heureusement, ils profitent parfois de rabais, comme c’est le cas actuellement chez Boulanger, où le pack de rééquipement Philips Hue (2 Hue Play + 1 Ruban Led) coûte 80 euros de moins.

Qu’est-ce qu’on a dans ce pack Philips Hue ?

Deux barres LED Hue Play

Un ruban lumineux de 2 mètres

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Habituellement vendu à 199,99 euros, le pack Philips Hue (rééquipement) contenant deux barres LED et un ruban LED s’affiche actuellement à 119,99 euros chez Boulanger.

Hue Play + Hue Lightstrip, c’est quoi ?

Les Philips Hue Play changent des ordinaires éclairages connectés. Ces barres LED peuvent être synchronisées selon des horaires précis, en fonction des jeux, de la musique et des films/séries diffusés à l’intérieur. Bien entendu, cette lumière projetée vous donne la possibilité de créer une atmosphère pour chaque situation. Installée sur un mur ou posée à plat près d’un téléviseur, cette lumière intelligente pourra transformer l’atmosphère de votre pièce avec un éclairage dynamique et immersif.

On trouve aussi dans ce pack un Lightstrip. Il s’agit d’un ruban LED flexible de 2 mètres, qui vous permettra de créer des installations lumineuses originales et personnaliser votre intérieur. Il peut prendre différentes formes pour entourer vos photos sur un mur ou sous votre bureau. Vous pouvez modeler et découper la bande selon la forme souhaitée et utiliser le ruban adhésif à l’arrière pour l’attacher à une surface solide, comme votre téléviseur par exemple.

Une ambiance personnalisée

Bien sûr, sur ces deux éclairages (Play + Lightstrip), vous allez pouvoir apporter une expérience plus personnalisée, à travers l’application Philips Hue. Elle donne accès à une large palette de plus de 16 millions de couleurs, en blanc chaud ou froid. De quoi créer une ambiance personnalisée et harmonieuse n’importe où. Il sera possible de régler l’intensité ou bien la couleur des lampes.

Vous avez aussi la possibilité de créer des scénarios pour créer une ambiance selon l’occasion, lorsque vous recevez des invités par exemple ou encore pour un dîner en tête-à-tête. Sur l’application, on peut programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées. Enfin, les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

Si la solution Philips Hue ne rentre pas dans votre budget, et que vous souhaitez utiliser des lumières connectées chez vous, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide pour choisir quel éclairage connecté pour votre intérieur.

