Baisse de prix annoncée pour cette belle et grande voiture électrique : le Polestar 3

Lors du lancement officiel du Polestar 3, un grand SUV électrique cousin du Volvo EX90, les porte-paroles de la marque ont annoncé l'arrivée prochaine d'une nouvelle version, moins chère que celles déjà présentes. Prix, puissance, autonomie : voici à quoi s'attendre.

Si le nom de Polestar vous évoque vaguement quelque chose, c’est normal : le destin de cette marque est étroitement lié à Volvo. D’abord préparateur sportif de cette dernière, Polestar est devenu une marque 100 % électrique à l’occasion du rachat de Volvo par le groupe chinois Geely.

Après la Polestar 2, une berline chassant sur les terres de la Tesla Model 3, le Polestar 3 est arrivé. Un grand SUV 7 places, cousin technique du Volvo EX90, aussi luxueux que coûteux. Bonne nouvelle : une nouvelle version plus accessible arrivera fin 2024, et on connaît déjà les grandes lignes.

Peut-être la version la plus intéressante

À son lancement, le Polestar 3 peut compter sur deux versions : la « Long Range Dual Motor » (4×4, 489 ch, 0 à 100 km/h en 5 s, 631 km d’autonomie selon le cycle WLTP) et la « Long Range Dual Motor Pack Performance » (4×4, 517 ch, 0 à 100 km/h en 4,7 s, 561 km WLTP).

Deux versions dotées de deux moteurs électriques, donc, occasionnant un surcoût non négligeable. Cette fameuse troisième version, d’après le média australien Drive, devrait se passer du moteur avant et donc devenir une « simple » propulsion. À la clef : moins de poids et des consommations en baisse.

Ce moteur serait repris des versions 4×4, et devrait donc développer 180 kW, soit 245 ch. L’énorme batterie de 111 kWh sera également partagée, ce qui devrait promettre une autonomie en hausse. Mais de combien ?

Une arrivée en France prévue

À vrai dire, on ne le sait pas trop, Polestar voulant garder la surprise encore quelques semaines. On serait tentés d’aller voir du côté du Volvo EX90, qui dispose lui aussi d’une version Propulsion, mais le Volvo dispose d’une batterie un peu plus petite, de « seulement » 104 kWh.

Les tarifs sont également inconnus pour le moment. En Belgique, le Polestar 3 est affiché à 70 661 euros pour la Long Range et 76 116 euros pour la Performance, de quoi peut-être espérer un ticket d’accès vers les 65 000 euros pour cette nouvelle version Propulsion.

Quant à la France, si elle est toujours privée de la marque, cela devrait être bientôt du passé : Polestar devrait arriver chez nous en 2025 avec la gamme actuelle – et probablement ce Polestar 3 « d’entrée de gamme », puisqu’il arrivera dans les concessions actuelles fin 2024.