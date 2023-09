Avec son nouveau prix en baisse, le Volvo EX90 donne des sueurs froides au Tesla Model X

Volvo fait baisser le prix d’accès de son imposant EX90 à la faveur d’une nouvelle version propulsion, bien moins puissante, mais qui ne perd même pas en autonomie.

En dépit d’un prix d’appel plutôt très élevé, le Volvo EX90 est déjà un succès. Les plus de 100 000 euros n’ont pas refroidi les acheteurs, puisque la marque suédoise avait très vite été obligée de fermer le carnet de commandes de son futur gros SUV 100 % électrique. Et que tous les modèles prévus pour la France avaient rapidement trouvé preneur.

La bonne nouvelle pour ceux qui seraient intéressés par cet EX90 mais qui se seraient montrés un peu patients, c’est que Volvo vient d’annoncer une grosse baisse de prix, à la faveur de l’arrivée d’une version propulsion, comme nous vous l’annoncions dès décembre 2022. Une manière de s’adresser à des profils plus variés comme le précise la firme de Göteborg, même si toujours au portefeuille bien garni.

Une autonomie qui flirte avec les 600 km

Ne vous faisons pas attendre plus longtemps sur la baisse de prix annoncée : le Volvo EX90 est désormais proposé à partir de 89 500 euros. On reste quand même sur un tarif élevé mais qui désormais s’affiche 10 000 euros moins chers que le plus « accessible » des Tesla Model X, son concurrent principal qui propose également jusqu’à sept places.

On parle ici d’une version inédite, propulsion, avec deux roues motrices donc. Alors que l’EX90 n’était jusqu’alors proposé qu’en versions quatre roues motrices Twin de 408 chevaux et Twin Performance de 517 chevaux, le nouveau venu baptisé EX90 Single développe 205 kW, ou 279 chevaux.

La bonne nouvelle, c’est que sa batterie de 104 kWh propose toujours une excellente autonomie qui n’a rien à envier à celle des versions supérieures : 580 kilomètres. C’est cinq petits kilomètres de moins que les EX90 à quatre roues motrices.

Les mêmes aides à la conduite

Deux finitions sont proposées sur ce nouveau Volvo EX90 Single, Start et Plus. Pour une différence de prix de 10 000 euros tout pile entre les deux, quand même. Pour autant la nouvelle finition Start offre toujours le fameux Lidar que l’on devine sous la bosse en haut du pare-brise. La différence se fait surtout au niveau du système audio (pas de Bose Premium), de l’absence d’affichage tête haute, de l’éclairage intérieur moins perfectionné, ou encore des sièges avec des supports lombaires à deux positions, et non quatre en finition Plus.

En revanche, l’EX90 d’entrée de gamme ne rechigne sur aucun équipement d’aide à la conduite, qui reste identique à ceux des niveaux supérieurs : système d’anticipation de collision intelligent (ou Safe Space Technology), système de compréhension du conducteur (SCC) et système de détection des occupants (SDO).

Six ou sept places, pour le même prix

On peut également noter que désormais la version intermédiaire Twin baisse aussi son ticket d’entrée avec l’arrivée de la finition Plus, permettant d’arriver à 95 100 euros.

Volvo EX90 – version 6 places Volvo EX90 en version 6 places // Source : Volvo

Quant à la finition la plus haute baptisée Ultra proposée sur les EX90 Twin et Twin Performance, elle offre désormais la possibilité de choisir entre une configuration intérieure à six (trois rangées de deux sièges) ou à sept places. Et cela sans surcoût. Quand on sait que le Tesla Model X fait payer sa configuration six places à 7800 euros, et celle à sept places 4200 euros, c’est un sacré avantage pour la suédoise.

