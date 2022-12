Vous trouvez le Volvo EX90 trop cher ? Une version plus abordable pourrait arriver, voici à quoi il faut s’attendre

Dévoilé en novembre dernier, le nouveau Volvo EX90, voiture 100 % électrique de 2,8 tonnes, devrait arriver en 2024 dans nos concessions. Et selon certains bruits de couloirs, il pourrait s'offrir de nouvelles versions, dont une à deux roues motrices. Celle-ci pourrait passer de 7 à 5 places.

Cela fait quelques années déjà que Volvo a entamé sa transition vers le tout électrique. Alors que l’Union européenne va interdire la vente des voitures thermiques sur le continent d’ici à 2035, la marque suédoise a déjà annoncé son ambition de ne plus vendre que des modèles électriques à partir de 2030. Une stratégie déjà sur la bonne voie, alors que le constructeur ne commercialise plus que des voitures électrifiées sur le marché français.

Une nouvelle variante

Parmi eux, deux modèles 100 % électriques, à savoir le XC40 et le C40 Recharge, son cousin à la silhouette de SUV coupé, qui profitent de quelques améliorations portant notamment sur l’autonomie. Si l’on peut craindre que Volvo accuse un certain retard par rapport à ses rivaux, la marque compte bien rattraper ce dernier. C’est donc pour cela qu’elle a officialisé en novembre dernier son nouvel EX90, remplaçant du XC90 toujours commercialisé pour l’instant.

Un gros SUV haut de gamme qui coiffera alors le catalogue, avec ses impressionnantes caractéristiques techniques. Long de 5,04 mètres et affichant un poids pachydermique de 2,8 tonnes à vide, ce nouveau venu est loin d’être une ballerine. Plutôt conçu pour la Chine et les États-Unis, le mastodonte suédois ne devrait pas forcément se croiser à tous les coins de rue chez nous, d’autant plus qu’il coûtera plus de 90 000 euros.

Lors de sa présentation, deux versions ont été dévoilées à savoir Recharge Twin et Recharge Twin Performance, avec des puissances respectives de 408 et 517 chevaux pour 770 et 910 Nm de couple. Toute cette cavalerie est alors répartie entre les quatre roues, grâce à deux moteurs répartis sur chaque essieu. Ce qui explique en partie le poids de l’engin. Mais il se pourrait que cela change dans le futur.

En effet, les journalistes du site MotorTrend ont pu s’entretenir avec Javier Varela, COO de Volvo, qui a donné quelques informations sur le futur de la gamme du SUV. Car il se pourrait que de nouvelles variantes voient le jour un peu plus tard. Parmi elles, une déclinaison à cinq places, alors que l’EX90 en compte sept dans sa version de base. Le dirigeant explique en effet que la plateforme SPA2 permet plusieurs configurations différentes.

Une version deux roues motrices

Mais ce n’est évidemment pas tout. En effet, il est également tout à fait probable qu’une version dotée d’un seul moteur et donc d’une architecture à deux roues motrices fasse aussi son apparition dans le catalogue. Dans ce cas, il s’agira d’une variante propulsion, comme les Volkswagen ID.4 et ID.5, entre autres. Une version Performance encore plus radicale que celle déjà présentée serait également envisageable.

En revanche, rien n’a encore été dit sur les fiches techniques de ces versions, qui devraient arriver un peu après le lancement du SUV suédois, prévu pour 2024. Pour rappel, celui-ci est le premier de la marque à reposer sur la plateforme SPA2, entièrement dédiée aux modèles électriques. Une base technique alors partagée avec la Polestar 3 qui sera assemblé dans la même usine à Chengdu, en Chine. Plus tard, les deux seront également produits sur les lignes du site de Ridgeville, en Caroline du Sud (États-Unis).

Cette nouvelle plateforme est conçue pour maximiser l’espace à bord, mais également pour accueillir tout un arsenal de technologies. Volvo collabore en effet avec Nvidia et Qualcomm pour son système d’info-divertissement et son système de conduite autonome de niveau 3.

Une stratégie qui nous rappelle également celle de Renault, qui s’associe avec Google et Qualcomm pour concevoir sa plateforme Snapdragon Digital Chassis qui équipera sa futurs véhicules. Comme le futur modèle de Renault prévu pour 2026, le nouveau Volvo EX90 peut donc être considéré comme un SDV (Software-Defined-Vehicle).

Une future plateforme inédite, avec plus d’autonomie

Plus tard, la marque suédoise lancera une plateforme totalement inédite, baptisée GPA (Global Product Architecture). Si peu d’informations ont été révélées pour l’instant, celle-ci fera appel à une architecture 800 volts comme les Porsche Taycan et Kia EV6. Ainsi, la recharge sera plus rapide que pour l’EX90, qui nécessite 30 minutes à une puissance de 250 kW. Volvo prépare également le lancement d’un plus petit modèle, positionné sous le XC40. Celui-ci devrait répondre au nom d’EX30 pour une arrivée en 2024.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.