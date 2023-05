Voiture électrique : Porsche fait mieux que Tesla sur ce point et c’est grâce à Apple

Porsche vient de déployer la fonctionnalité Apple Maps EV sur sa voiture électrique Taycan. Une petite nouveauté qui change tout au quotidien pour les possesseurs d'une voiture électrique de la marque allemande. Et qui permet à Porsche de se rapprocher de Tesla sur un aspect important pour les longs trajets.

Dans une voiture électrique, le planificateur est un outil extrêmement important lors des longs trajets. C’est lui qui vous indiquera à quel moment vous devez vous arrêter pour recharger la batterie et optimiser le temps de trajet. Certains constructeurs n’intègrent pas cet outil indispensable à leurs voitures électriques. Porsche ne fait pas partie de ces constructeurs, puisque les clients peuvent bénéficier par défaut d’un planificateur de trajets.

GPS de la voiture vs Google Maps et Apple Plans

Mais, comme la plupart des voitures, pour utiliser cet outil, il faut se servir de la navigation intégrée à la voiture. Vous préférez passer par Android Auto ou Apple CarPlay pour exploiter Google Maps, Apple Plans ou Waze ? Le planificateur intégré à la voiture se désactivera alors, ce qui est totalement frustrant. Il faudra donc choisir entre une interface pratique, jolie et continuellement mise à jour, sans planificateur d’itinéraire, ou l’interface du constructeur, souvent moins réactive et moins pratique, mais facilitant les trajets en voiture électrique.

Ça, c’est de l’histoire ancienne, grâce à Porsche et Apple qui viennent de nouer un partenariat, pour le moment limité aux États-Unis. La célèbre Porsche Taycan va intégrer Apple Maps EV (Apple Plans VE en français) grâce à Apple CarPlay. En d’autres termes, le planificateur d’itinéraire sera désormais intégré à Apple Plans dans cette voiture électrique. Le système de navigation de la firme de Cupertino prendra donc en compte l’autonomie et la consommation de la voiture pour prévoir des arrêts de recharge comme on peut le lire dans le communiqué de presse.

Une petite révolution pour les voitures électriques

Cela peut sembler être une petite mise à jour, mais c’est une révolution pour les conducteurs de voitures électriques. Cela permet de profiter pleinement de CarPlay pendant un trajet, puisqu’il n’est plus nécessaire de passer continuellement du GPS de la voiture (pour la carte et les indications) à Apple CarPlay (pour la musique, les appels, les SMS, etc.).

Porsche n’est toutefois pas le premier constructeur à intégrer Apple Plans VE. Ford le fait également, depuis 2022, sur sa Mustang Mach-e. Le Ford F-150 Lightning n’y a pas encore le droit.

Du côté d’Android, la situation est totalement différente. Pour pouvoir bénéficier de Google Maps avec un planificateur d’itinéraire, il faut que la voiture intègre Android Automotive et que le constructeur fasse le lien entre les deux. C’est par exemple le cas de Renault avec la Mégane E-Tech, mais aussi des Volvo XC40 Recharge et C40 Recharge. La solution est encore plus évoluée que chez Ford et Porsche, puisqu’il n’y a même pas besoin de brancher son smartphone : Android Automotive est déjà installé sur la voiture.

L’intégration du planificateur d’itinéraire des voitures électriques sur Google Maps et Apple Plans permet aux constructeurs de proposer une interface similaire, voire plus évoluée que celle de Tesla. En effet, la firme d’Elon Musk offre à ses clients un système de navigation ultra-simple à utiliser, avec une interface agréable et jolie, intégrant le planificateur intégré maison, qui n’est pas exempt de tout défaut pour autant.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !