Qualcomm préparerait de quoi détrôner Samsung sur les montres connectés

Qualcomm s'apprêterait à proposer du nouveau sur le segment des montres connectées. L'entreprise reviendrait avec de nouvelles puces plus performantes capables de se frotter à Samsung et ses SoC Exynos.

Il y a quelque chose dans l’air du côté des puces pour montres connectées. Qualcomm semblerait enfin prêt à concurrencer Samsung sur les processeurs destinés à ces dernières. La société a en effet teasé sa prochaine puce pour cette catégorie de produits avec un message assez explicite « Quelque chose de grand est en train d’arriver ».

Ce message laisse entendre du nouveau du côté de Qualcomm qui pourrait enfin proposer un SoC à la hauteur des performances actuelles pour les montres sous Wear OS.

The clock is ticking on something big. 👀⌚ pic.twitter.com/0bYaGf3SrF

— Snapdragon (@Snapdragon) July 12, 2022