Qualcomm a une solution pour réduire la latence sur les casques et écouteurs Bluetooth

Qualcomm a développé un système de dongle USB vers Bluetooth permettant de connecter des casques et écouteurs sans fil avec une faible latence à un PC, un smartphone ou une console portable.

Si l’on connaît essentiellement Qualcomm pour ses puces embarquées sur smartphones ou sur certains PC portables, la firme américaine est également un acteur majeur du monde de l’audio sans fil avec ses composants pour casques et écouteurs Bluetooth.

Qualcomm ne compte cependant pas se contenter des seuls casques et écouteurs sans fil classiques et, afin de proposer davantage de solutions pour les utilisateurs finaux comme pour les constructeurs, la firme a annoncé, ce mercredi, une nouvelle solution pour l’écoute de casques et écouteurs sans fil.

Cette solution se base en fait sur la plateforme Qualcomm S3 Gen 2 déjà lancée par la firme. Seulement, plutôt que de l’intégrer sur des casques ou écouteurs qui seraient connectés à un smartphone, un PC ou une console non compatible avec les différents atouts de Snapdragon Sound, Qualcomm a décidé de l’intégrer également sur des dongles USB.

Des dongles Bluetooth qui se font passer pour des casques USB

Concrètement, cela devrait permettre de voir arriver sur le marché davantage de casques ou écouteurs sans fil associés à une petite clé USB-A ou USB-C à brancher directement à un ordinateur, un smartphone ou une console. Seulement, contrairement à l’ensemble des casques ou écouteurs proposés actuellement sur le marché avec ce type de dongles, la plateforme de Qualcomm ne se base pas sur les ondes à 2,4 GHz, mais sur le Bluetooth. Plus précisément, Qualcomm utilise ici du Bluetooth 5.4 associé au standard Bluetooth LE Audio et à sa propre solution maison Snapdragon Sound.

Selon la marque américaine, cette solution aurait pour avantage de permettre un gain en autonomie par rapport aux solutions actuelles, ainsi qu’une plus grande compatibilité, puisqu’il suffit que l’appareil auquel le dongle est connecté soit compatible avec l’audio par USB pour reconnaître le dongle. Celui-ci se fait en effet passer pour un simple casque USB auprès d’Android, de Windows ou de macOS. Autre avantage par rapport à une connexion classique en Bluetooth : une plus faible latence. D’après Qualcomm, on peut s’attendre avec cette solution à une latence audio Bluetooth de seulement 20 ms, contre autour de 200 ms actuellement sur des casques ou écouteurs Bluetooth. Une réduction drastique qui s’explique par le fait que le signal sans fil est généré directement par le dongle et non pas par l’OS.

Bien évidemment, une si faible latence s’adressera surtout aux joueurs, sur PC comme sur smartphone ou sur console portable, avec un mode dédié. Néanmoins, la solution de Qualcomm permettra également de profiter d’un son de haute qualité grâce à la compatibilité Snapdragon Sound ou au codec aptX Adaptive.

Des casques et écouteurs prévus dans les prochains mois

Comme à son habitude, Qualcomm ne va pas vendre directement de dongle auprès du grand public, mais proposer sa plateforme à des constructeurs tiers pour qu’ils équipent leurs propres dongles. D’après le fournisseur, la grande majorité des solutions seront proposées d’office avec des paires d’écouteurs ou des casques Bluetooth lancés sur le marché et préappairés avec un dongle. Rappelons que, depuis quelque temps, plusieurs constructeurs proposent désormais des casques ou écouteurs fournis avec un dongle 2,4 GHz. La solution de Qualcomm pourrait ainsi s’inscrire comme une alternative à ces solutions généralement à faible autonomie. Il sera cependant possible de connecter les dongles à d’autres casques ou écouteurs Bluetooth si l’utilisateur le souhaite, notamment pour profiter de la fonction Auracast disponible avec le Bluetooth LE Audio.

On ignore encore quand sortiront les premiers casques et écouteurs Bluetooth fournis avec un dongle de ce type. Qualcomm a cependant indiqué que plusieurs marques travaillaient déjà sur de tels produits, sans pour autant donner le nom de ses partenaires.

