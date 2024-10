Voici le point commun entre la voiture électrique chinoise qui se recharge en 10 minutes et Mercedes

Qualcomm a profité de l’annonce de sa nouvelle plateforme automobile Elite pour dévoiler son premier client : l’allemand Mercedes-Benz. Et de nombreuses marques chinoises, hyper dynamiques sur la voiture électrique et la conduite autonome, sont aussi sur le coup. Notamment Li Auto, à qui l’on doit la voiture électrique qui se recharge en 10 minutes.

Mercedes-Benz Concept CLA

Le nom du premier client d’un produit est parfois lourd de sens. Lors de l’annonce de ses nouveaux blocs automobile Snapdragon Ride Elite et Snapdragon Cockpit Elite que nous vous avons présenté, le responsable de la division automobile Nakul Duggal a lâché un nom qui pèse lourd dans le marché : Mercedes-Benz.

La conférence a commencé par une intervention vidéo de Magnus Östberg, directeur du logiciel chez Mercedes-Benz, mettant en avant les liens de son entreprise avec Qualcomm et célébrant le développement de son propre système d’exploitation, MB. OS.

Une plateforme qui accélère le développement des véhicules

Nakul Duggal responsable de la division automobile chez Qualcomm // Source : Adrian Branco pour Frandroid

Chahutée dans le marché auto mondial – en partie à cause de son retard dans la voiture électrique – l’industrie automobile allemande est bousculée dans tous les segments, même haut de gamme.

Pour Magnus Östberg, la plateforme de Qualcomm s’inscrit dans un projet général de changer la manière dont les constructeurs intègrent les briques technologiques. « Plutôt que d’acheter un élément matériel et sa partie logicielle, nous avons décidé de décorréler ces deux éléments« .

En clair, Mercedes a la liberté d’acheter les puces de Qualcomm et d’utiliser, ou pas, les outils de développement logiciel de Qualcomm. En tout ou partie.

Cette dissociation et la nouvelle stratégie de Mercedes autour de son système d’exploitation maison MB.OS devrait lui permettre « d’accélérer de manière très importante le temps de développement de nos voitures. » Une accélération nécessaire pour faire face à la montée en puissance des entreprises chinoises. Et puisque l’on parle de la Chine…

Li Auto, le champion chinois qui a besoin de puissance IA

Zuomin WU, directeur des achats de Li Auto. // Source : Adrian Branco pour Frandroid

Moins connue dans nos contrées, la seconde marque qui annonce s’emparer de la plateforme automobile Elite de Qualcomm est le chinois Li Auto. Lancée en 2015, cette jeune entreprise a déjà livré plus d’un million de véhicules de plus de 30.000 $ sur son marché local et développe des produits utilisant le Snapdragon Digital Chassis depuis 2019. On la connaît également sur Frandroid pour sa voiture électrique pouvant se recharger en 10 minutes.

Zuomin WU, directeur des achats de Li Auto, est venu sur scène durant la présentation de Qualcomm pour présenter sa marque. Et au-delà de l’aspect électrique du véhicule ou des nombreux écrans, ce qui marque dans l’approche du constructeur, c’est la place importante que prend l’IA.

Les groupes chinois comme Li Auto avancent très vite sur les LLM intégrés dans les cockpits. Ce graphique montre la complexification des modèles maison. // Source : Adrian Branco pour Frandroid

Li Auto a pu développer ses propres modèles d’AI génératives. Elle a développé pas moins de six modèles GPT en à peine un an, en multipliant par douze le volume de données à manipuler.

Une soif de puissance de calcul qui explique en partie pourquoi Qualcomm a autant renforcé son NPU – sa puissance de calcul a été multipliée par 12 par rapport à la génération précédente !

Qualcomm avance vite

En pleine révolution, le marché de l’automobile se réorganise pour la bascule électrique d’une part, mais aussi pour la transformation numérique des véhicules.

Du côté chinois, de nombreux concurrents comme Huawei sont à même de développer leurs propres composants. Mais comme en témoignent les exemples de Li Auto ou Great Wall Motor, eux aussi représentés sur place, tous les constructeurs n’ont pas cette capacité et se tournent vers des fournisseurs comme Qualcomm.

Spécialiste du SUV sous sa marque Haval, Great Wall Motor est dans le top 10 des constructeurs chinois. Il utilise massivement les puces de Qualcomm, des modems en passant par le cockpit. // Source : Adrian Branco pour Frandroid

Un Qualcomm qui a pris le temps de placer ses pions, mais qui a déjà bien dépassé Nvidia et Mobileye dans le marché des pourvoyeurs de puces de calcul pour le marché automobile.

Selon un analyste d’un cabinet d’études de marché que nous avons pu interroger sous condition d’anonymat lors du Snapdragon Summit « Qualcomm a déjà une grosse avance sur le reste du marché ».

Interrogé sur l’arrivée prochaine du partenariat entre Mediatek et Nvidia, cet analyste juge que « leur arrivée [des concurrents, NDLR] paraît lointaine. Ils sont encore en train de définir les contours de leur partenariat et aucune solution ne devrait arriver d’ici à deux ou trois ans. D’ici là, Qualcomm aura continué à avancer. Et ils le font à toute vitesse ».

S’il agit ainsi, le fondeur américain pourrait bien reproduire dans l’automobile, qui sait, le succès qu’il a eu dans le monde des smartphones.