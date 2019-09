Le lancement du Snapdragon 8CX pour les ordinateurs portables approche, et un premier benchmark publié sur la toile permet de confirmer les performances du processeur.

Depuis la première présentation en décembre 2018, Qualcomm promet que le Snapragon 8CX, sa première puce entièrement dédiée aux ordinateurs portables, sera capable de rivaliser avec les processeurs Intel en termes de performance. La marque nous avait montré dès mai un premier prototype équipé du processeur et effectivement capable de réaliser des tâches jusque là réservées aux machines Intel, mais il s’agissait d’un environnement de test contrôlé par Qualcomm.

Les performances du Core i5 8250U

Cette fois c’est un benchmark réalisé avec Geekbench qui a été repéré par Longhorn sur Twitter. Il s’agit probablement d’un test réalisé sur l’une des machines qui devraient être dévoilées à l’IFA 2019. On peut y lire que la plateforme de Qualcomm obtient un score de 3352 points sur le test avec un cœur, et 11 048 points sur le test multicoeur.

À titre de comparaison, la puce Intel Core i5-8250U trouvée dans le Surface Laptop 2 de Microsoft obtient 3304 et 9919 points respectivement sur ce test. Il faudra attendre les premiers tests par la presse d’appareils commercialisés pour s’en assurer, mais c’est un premier résultat encourageant. Il sera notamment intéressant de savoir si Qualcomm et Microsoft ont résolu les problèmes de performances provenant de la couche d’émulation entre les plateformes ARM et Intel x86. Si c’est le cas, Qualcomm pourrait devenir un concurrent sérieux d’Intel sur les ultraportables, au moment où AMD revient dans la course sur le segment des machines à haute performance.