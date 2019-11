De nombreux détails du Snapdragon 865 ont été publiés sur un réseau social chinois quelques semaines avant la conférence de Qualcomm.

Comme chaque année, Qualcomm présentera la prochaine génération de SoC haut de gamme pour smartphones début décembre. Le Snapdragon 865, entre autres, devrait trouver sa place dans les prochains modèles de smartphones haut de gamme tels que les Galaxy S11.

Sur l’équivalent de Twitter en Chine, le service Weibo, des données techniques sur le nouveau Snapdragon 865 ont récemment été publiées. Les fréquences d’horloge ne devraient que très peu changer sur le nouveau Snapdragon 865, par rapport au Snapdragon 855 actuel. Ce nouveau smartphone SoC, qui porterait le numéro interne SM8250 et le nom de code Kona, fonctionnera donc avec une fréquence d’horloge maximale de 2,84 GHz. Il serait donc au moins à la fréquence d’horloge de l’actuel Snapdragon 855 et ne dépasserait pas, comme annoncé par le fournisseur d’architecture ARM, les 3 GHz.

La grande nouveauté du Qualcomm Snapdragon 865 est sa nouvelle architecture, le S865 reposerait sur l’architecture ARM Cortex-A77 avec quatre cœurs de calcul hautes performances. Qualcomm apporterait quelques modifications mineures à nouvelle architecture, des modifications suffisantes pour permettre à ce CPU d’être estampillé « Cryo ». Comme pour le Snapdragon 855, le Snapdragon 865 (SM8250) utiliserait également quatre cœurs ARM Cortex-A55. Enfin, du côté du GPU, on peut également attendre un nouveau modèle nommé Adreno 650.

+20 % de performances CPU ?

Avec cette nouvelle architecture ARM, les gains de performances du CPU devraient enfin être remarquables, il est question d’un gain de 20 %. Plus récemment, de premiers résultats présents dans la base de données de Geekbench ont montré que le nouveau Snapdragon 865 offre une performance multicœur supérieure de 10 % lorsqu’il est testé avec des cartes de développement Qualcomm par rapport aux smartphones équipés du Snapdragon 855 Plus. Ce 855 Plus qui fonctionne à une fréquence plus élevée que le Snapdragon 855.

En attendant, rendez-vous début décembre pour découvrir les annonces de Qualcomm. L’année dernière, Qualcomm avait également profité de l’occasion pour nous montrer sa plateforme Snapdragon 8cx dédiée aux ordinateurs portables. Il y a fort à parier que celle-ci soit aussi de la partie pour cette fin d’année 2019.