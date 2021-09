Vous ne rêvez pas, Razer lance des dés à coudre pour les gamers

Razer continue à étendre sa collection d'accessoires avec des dés à coudre... les Gaming Finger Sleeve. A priori, ce produit répond à un besoin.

Razer vient d’annoncer un nouveau accessoire qui semble, à première vue, une aberration. Il s’agit des Razer Gaming Finger Sleeve… des dés à coudre.

Répondre aux besoins des gamers

Difficile de garder son sérieux quand on se retrouve avec de telles annonces. Razer compte réellement répondre aux besoins de ses clients, les gamers, avec les Gaming Finger Sleeve. Ce sont des dés à coudre composés de nylon, lycra et tissé avec une fibre d’argent pour la conduction. Ces dés à coudre s’adressent aux joueurs mobiles, pour améliorer leurs performances.

Ces gants pour doigts sont conçus pour éviter de glisser par inadvertance et ainsi améliorer la précision lors du toucher de l’écran tactile. Ils sont également respirants et vous permettent ainsi de garder vos doigts au frais.

Ils ont été conçus pour s’adapter à toutes les tailles de doigts, et ce sont bel et bien des accessoires vendus : cela coûte environ 10 dollars. Malheureusement, vous ne pourrez pas les utiliser avec un smartphone Razer, la marque américaine a arrêté de les produire. Vous avez, heureusement, le choix d’une large gamme de smartphones taillés pour le gaming chez Asus ROG et Lenovo Legion par exemple.