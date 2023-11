Razer : votre souris peut gagner en performance gratuitement avec cette mise à jour

Razer va bientôt faire proposer un nouveau firmware pour plusieurs de ses souris sans-fil, les faisant passer à un polling rate de 8000 Hz gratuitement.

Dans la course au polling rate, Razer a un temps d’avance. La marque a lancé il y a deux ans la Razer Viper 8K, mais ses souris sans-fil étaient encore « bloquées » à 4000 Hz.

Razer a décidé de proposer cette amélioration à une grande partie de son catalogue de souris sans-fil via une mise à jour de firmware.



Le 8000 Hz pour tous… ou presque

Concrètement, cette valeur représente la fréquence à laquelle la souris indique sa position à votre CPU. Théoriquement, plus celle-ci est élevée, plus la position de votre souris à l’écran est « fiable », avec un temps de réponse encore plus faible.

Cette mise à jour sera disponible au sein de la suite logicielle Razer Synapse. Les souris concernées par cette mise à jour gratuite sont les suivantes :

Chez Razer et comme chez les autres constructeurs, un tel taux est atteint grâce aux dongles sans fil Razer HyperPolling et Razer Mouse Dock Pro (pour les Cobra Pro et Basilisk V3 Pro), obligatoires pour espérer activer un aussi haut réglage.

Attention toutefois, plus votre polling rate est élevée, plus votre charge CPU l’est aussi. Cependant, de nos jours, une souris sera loin de prendre des ressources suffisantes pour impacter les performances de votre machine.