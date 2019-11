L'américain Razer lève le voile sur une nouvelle souris gaming sans-fil : la Balistik Ultimate. Avec un dispositif « low lag », 20 000 DPI annoncés et un SoC dédié, cette dernière se destine avant tout aux mordus de FPS et de titres compétitifs.

Razer est fier de nous présenter une nouvelle souris haut de gamme. Avec sa Balistik Ultimate, le constructeur espère faire mouche parmi les amateurs de FPS et d’esport. Véritable creuset technologique, cette souris se dote de ce qui se fait de mieux et embarque notamment le capteur optique Focus+ mis au point par Razer. Ce dernier peut compter sur un indice de précision mesuré à 20 000 DPI, ainsi que sur une vitesse maximale de 650 IPS, pour une accélération estimée à 50G selon le fabricant aux serpents. Pour exploiter au mieux ces spécifications aguicheuses, un SoC s’agite sous la paume de l’utilisateur. Il a notamment pour but d’améliorer la précision et de réduire au maximum le temps de réponse inhérent à une souris sans-fil.

Une souris disponible dès à présent à partir de 170 euros

Pour parvenir à ce résultat, trois technologies sont mises à contribution note AnandTech : tout d’abord le Smart tracking, qui calibre automatiquement le capteur pour lui permettre de s’adapter à différents types de surfaces ; mais aussi le Motion Sync, qui ajuste le polling rate (le nombre de fois que la souris rapporte sa position à l’ordinateur) pour un input lag réduit ; ou encore l’Asymmetric Cut-off. Cette fonctionnalité permet de paramétrer la distance à laquelle le capteur reprendra son tracking lorsque la souris est soulevée du bureau. Régler l’Asymmetric Cut-off au plus bas permettra donc plus de réactivité et de précision dans des mouvements amples, pouvant nécessiter de décoller la souris de son tapis.

Au delà de ce triptyque, la Balistik Ultimate exploite la technologie sans-fil HyperSpeed de Razer. On parle ici d’une bande de 4 GHz couplée à un dongle spécial ainsi qu’à la fonctionnalité Adaptive Frequency Hopping, qui scanne en temps réel les canaux d’interconnexion pour basculer automatiquement sur celui présentant le moins d’interférence et le lag le plus faible.

La Balistik Ultimate se pare enfin de 14 zones RGB paramétrables grâce à l’outil logiciel de Razer, et de 11 commandes programmables (soit en local, soit sur le Cloud). Sans surprise, la sensibilité du capteur peut être réglée à la volée, grâce à des touches situées sur le flanc gauche du périphérique. Un périphérique commercialisé par Razer (et disponible chez ses partenaires) depuis le 6 novembre à un tarif de 169,99 euros pour la souris seule et 189,99 euros pour la souris accompagnée de son socle de recharge. Ce dernier (facultatif puis que la Balistik Ultimate peut se recharger à l’aide d’un simple câble micro-USB) peut aussi être acquis séparément pour un tarif de 59,99 euros.