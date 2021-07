Realme Flash : c’est confirmé, la meilleure innovation de l’iPhone 12 arrive sur un smartphone Android

Finalement, c’est Realme qui sera le premier à emprunter la technologie MagSafe à l’iPhone 12.

Nous avons eu confirmation, Realme prépare bien sa propre technologie MagSafe. Empruntée aux iPhone 12, la technologie MagSafe consiste à ajouter un système d’aimantation à la charge sans fil Qi du smartphone.

Apple MagSafe d’un côté, Realme MagDart de l’autre

D’après GSM Arena, cette technologie fera ses premiers pas chez Realme. On la retrouve sur le Flash avec un accessoire nommé MagDart. On sent l’inspiration même dans le nom. Le principe est simple : c’est de la charge sans fil mais avec un système magnétique qui permet au chargeur de bien se placer derrière le téléphone.

Cela ouvre ensuite d’autres possibilités, comme créer des supports spéciaux, des porte-cartes, des stations d’accueil… Les possibilités sont immenses, comme nous avons pu le voir ces derniers mois. Dernièrement, Apple a même lancé sa propre batterie externe MagSafe.

Comme vous pouvez le voir, la solution de Realme est physiquement plus imposante que ce que nous avons vu chez Apple et elle comprend un ventilateur. Cela signifie que la puissance de charge devrait dépasser les 15 W. Realme compte annoncer le chargeur magnétique le plus rapide au monde, sachant qu’Oppo fait de la charge sans fil à 65 W.

Concernant le smartphone, le Realme Flash est un smartphone avec un écran incurvé. Le dos comporte une configuration à trois caméras tandis qu’à l’intérieur, on devrait retrouver du Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Du côté du logiciel, il sera équipé d’Android 11 avec Realme UI 2.0. Nous n’avons pas encore d’information sur sa disponibilité en France.