Realme GT Neo2 : un lancement en Europe se précise, avec Android 12 aux manettes

Les choses se précisent pour un lancement du Realme GT Neo2 en Europe. Une version internationale obtenue par un média spécialisé semble confirmer la piste d'une commercialisation prochaine de l'appareil sous nos latitudes… avec la dernière version d'Android à son bord.

Annoncé en Chine le mois dernier, le Realme GT Neo2 a été lancé avec Android 11 et Realme UI 2.0. On apprend cette semaine que l’appareil serait sur le point d’être commercialisé en Europe, et potentiellement en Inde, avec cette fois un petit coup de frais sur le plan logiciel. On y trouverait en effet Android 12, doublé du logiciel propriétaire Realme UI 3.0.

Cette information arrive jusqu’à nous quelques heures après que Google a dévoilé son programme de déploiement pour la dernière version d’Android. Realme avait rapidement emboîté le pas, précisant dans la foulée que son logiciel Realme UI 3.0 arriverait prochainement sur sa gamme GT, sans en dire plus.

Le Realme GT Neo2, premier smartphone Realme sous Android 12 ?

La version internationale du Realme GT Neo2 récupérée par le site spécialisé GSMArena semble confirmer les dires de Realme. Comme en témoignent les photos prises par le média, l’appareil tourne bien sous Realme UI 3.0 et Android 12. On y trouve bien une interface remaniée, de nouvelles fenêtres pop-up de permissions et de nouvelles icônes, mais aussi les nouveaux réglages rapides de l’OS.

Source : GSMArena

Pour rappel, le Realme GT Neo2 est un smartphone milieu de gamme plutôt très bien pourvu. Annoncé en Chine à un tarif de départ de 2499 yuans (un peu plus de 334 euros HT) en version 8 Go de RAM / 128 Go de stockage, l’appareil regroupe un Snapdragon 870 5G, une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 65 W et un écran Full HD+ AMOLED 120 Hz de 6,6 pouces (il s’agit d’une dalle Samsung E4, censé atteindre 1300 nits de luminance et un ratio de contraste de 5 000 000:1).

Côté photo, le GT Neo2 est équipé d’un triple module arrière comprenant un capteur principal de 64 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx et un module de 2 Mpx. Un capteur selfie de 16 Mpx se loge enfin dans le coin supérieur gauche de l’écran.