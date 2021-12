Realme 9i : voilà à quoi devrait ressembler le prochain smartphone pas cher de Realme

Le leaker OnLeaks a réalisé plusieurs rendus 3D du Realme 9i, le prochain smartphone entrée de gamme du constructeur chinois.

Alors que Realme a lancé il y a un mois et demi son dernier smartphone d’entrée de gamme, le Realme 8i, son successeur fait déjà parler de lui. En partenariat avec le leaker OnLeaks, le site 91Mobiles a en effet mis en ligne des rendus et les caractéristiques du futur Realme 9i.

Dans un article publié ce mardi, le site indien a partagé plusieurs rendus 3D réalisés sur la base des caractéristiques de ce qui semble être l’un des prochains smartphones milieu de gamme de Realme. On peut notamment y découvrir un module photo avec trois appareils : deux largement mis en exergue avec de gros objectifs et un troisième, excentré, avec une optique plus petite. En façade, le smartphone embarquerait un écran plat, sans courbure sur les côtés, avec un module photo selfie positionné dans un poinçon, dans l’angle supérieur gauche de l’écran. Par ailleurs, le smartphone profiterait de deux touches de volume sur le côté gauche et d’un bouton de mise en veille — servant également de capteur d’empreintes digitales — sur le côté droit.

Un écran 90 Hz mais en LCD

L’utilisation du bouton de mise en veille en guise de lecteur d’empreintes permet à 91 Mobiles de supposer que le smartphone profitera seulement d’un écran LCD, seules les dalles Amoled permettant l’intégration d’un lecteur d’empreintes dans l’écran — malgré quelques démonstrations prometteuses. Le site indien suggère également que le smartphone profitera d’une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il profiterait par ailleurs d’une nouvelle puce Snapdragon 680, mais serait cantonné à une connectivité 4G. L’autonomie serait assurée par une batterie de 5000 mAh tandis que l’appareil photo principal disposerait d’un capteur photo de 50 mégapixels. On ignore cependant encore les caractéristiques des deux autres appareils photo à l’arrière.

Pour rappel, le Realme 8i, présenté en octobre dernier, profitait d’un écran 120 Hz avec une puce Helio G96 et une batterie de 5000 mAh. Il a été lancé à partir de 199 euros en version 4/64 Go. On ignore encore quand Realme compte lancer officiellement son successeur, le Realme 9i. Le smartphone pourrait être annoncé en même temps que son cousin, le Realme 9.

