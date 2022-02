Realme 9 Pro et 9 Pro+ : une date de lancement officielle en Europe est annoncée

La nouvelle série 9 Pro de Realme, qui propose deux nouveaux smartphones capables de changer de coloris, va bientôt faire ses débuts en Europe. Les 9 Pro et 9 Pro+ promettent un beau rapport qualité-prix, avec un capteur photo premium.

La série des 9 Pro, qui devait initialement sortir en 2021, fera bientôt son arrivée sur le marché européen. Cette famille d’appareils misera sur la promesse d’un rapport qualité-prix imbattable et d’un design attirant. Après avoir dévoilé le look de ses nouveaux modèles, Realme a annoncé la date de lancement officiel des 9 Pro et 9 Pro+ en Europe. Et c’est pour très bientôt…

Lancement imminent pour les 9 Pro et 9 Pro+

La marque l’a annoncé officiellement : la série 9 Pro sera lancée le 16 février prochain en Europe, à l’occasion d’un événement en ligne.

Le Realme 9 Pro+ est équipé du module photo Sony IMX766 OIS de 64 mégapixels. Ce capteur est tout particulièrement mis en avant par la marque, qui annonce en parallèle qu’elle offrira une « expérience unique aux internautes » durant 24h, pour leur donner un aperçu de l’appareil photo du 9 Pro+. Cet événement organisé en ligne aura lieu le 7 février, sans que l’on ait plus de détails sur sa nature.

Le Realme 9 Pro et Pro+ // Source : Realme Le Realme 9 Pro // Source : Realme

En plus d’un appareil photo haut de gamme, les Realme 9 Pro et 9 Pro+ profitent d’un détail esthétique spécifique : la coque arrière peut changer de couleur. Ce design, baptisé « Light Shift », fait ainsi passer le téléphone du bleu au rouge en cinq secondes lorsqu’il est exposé à la lumière du soleil. Cette fonctionnalité est, semble-t-il, en vogue chez les fabricants chinois, puisqu’elle n’est pas sans rappeler celle des Vivo V23 et V23 Pro.

D’après les caractéristiques qui ont fuité sur la toile, les deux modèles devraient profiter d’un écran AMOLED de 6,59 pouces avec un taux de rafraichissement à 120 Hz et un lecteur d’empreintes sous la surface. Le 9 Pro serait propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 695 5G, le 9 Pro+ par une MediaTek Dimensity 920 5G.

Rendez-vous donc le 7 février pour en apprendre plus, avant le lancement officiel le 16.

