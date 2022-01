V23 et V23 Pro : les nouveaux smartphones de Vivo peuvent changer de couleur

Les nouveaux V23 et V23 Pro ont été officiellement lancés par Vivo ce mercredi. Le fabricant chinois a lancé la commercialisation de ces nouveaux appareils milieu de gamme sur le marché indien. Double caméra selfie, verre à changement de couleur, puce Dimensity, charge rapide... On fait le point sur la dernière série de smartphones Vivo.

La série des V23 reprend le flambeau des V20 et V21 dans la gamme des smartphones milieu de gamme de Vivo. La marque chinoise a annoncé leur sortie, leurs caractéristiques et leurs tarifs à l’occasion d’une vidéo dévoilée pour le CES 2022. Le V23 et le V23 Pro sont notamment munis de deux caméras frontales avec un capteur principal de 50 Mpx, de puces MediaTek Dimensity et profitent de la charge rapide en 44 W. Outre cette double caméra, ils se démarquent côté design par l’utilisation d’un verre spécial à changement de couleur.

Un design coloré pour les V23

Concernant les fameux coloris, les deux modèles sont disponibles en Sunshine Gold. Le smartphone passe alors du doré au bleu vert quand il est exposé à la lumière directe du soleil. Cela est rendu possible grâce à l’utilisation d’un verre Fluorite AG au dos de l’appareil, qui change ainsi de teinte en 5 à 6 minutes. Le second coloris, Stardust Black, est quant à lui plus classique puisqu’il ne bénéficie pas de la technologie de changement de couleur. Noir, c’est noir…

Le V23 et le V23 Pro possèdent quasiment le même design, à une différence près : les bords. Ils sont plats pour le modèle classique, arrondis 3D pour le Pro. On remarquera par ailleurs que ces nouveaux modèles sont globalement très proches des Vivo S12 et S12 Pro présentés il y a peu de temps.

Les spécifications des nouveaux Vivo V23

Le V23 possède un écran AMOLED Full HD de 6,44 pouces en 90 Hz. Côté puce, il embarque un MediaTek Dimensity 920 et est proposé en deux versions (8 Go de RAM/128 Go de stockage et 12 Go de RAM/256 Go de Stockage). Pour la partie photos et vidéos, le dernier-né de Vivo dispose de pas moins de 5 capteurs au total. À l’arrière se trouvent trois caméras (une principale de 64 MP, un ultra-grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP). Sur la face avant ont été intégrés un capteur principal de 50 MP et un capteur ultra grand-angle de 8 MP, ainsi que deux flashes à double ton, comme sur le Vivo S12 Pro. Les V23 sont clairement orientés vers l’utilisation selfie.

Le V23 Pro, quant à lui, apporte clairement un boost de puissance. Il possède un écran plus grand de 6,56 pouces, ainsi qu’un SoC Dimensity 1200, qui équivaut à un Snapdragon 888. Les modules photo sont quasi similaires, exception faite du capteur principal qui culmine cette fois à 108 MP.

Quid de l’autonomie ? Les deux smartphones profitent de la recharge rapide en 44 W. La capacité de la batterie du modèle Pro surpasse légèrement celle du modèle classique, avec 4300 mAh contre 4200 mAh.

Les deux appareils tournent sur Android 12 via Funtouch OS 12 et sont compatibles 5G.

Tarifs et disponibilités des V23

Le V23 Pro démarre à 38 990 Rs (soit environ 460 €) pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le V23 a été lancé à 29 990 Rs € (environ 350 €) pour 8 Go/256 Go.

La marque a annoncé que les smartphones seraient disponibles à compter du 13 janvier pour le Pro et du 19 janvier pour le modèle classique. Ils seront d’abord proposés sur les marchés d’Asie du Sud-est, notamment l’Inde, puis l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande. L’Europe verra l’arrivée de ces deux smartphones « d’ici les prochains mois ».

