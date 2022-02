GT Neo 3 : des premiers indices sur l’édition gaming du smartphone de Realme

Realme poursuit sur sa lancée gaming. Un rendu d’un possible GT Neo 3 Gaming Edition a été dévoilé sur le web. Certains éléments de la fiche technique de ce smartphone dédié au jeu vidéo ont également été découverts, notamment le processeur.

S’ils sont finalement peu répandus, les smartphones gaming peuvent intéresser bon nombre de joueurs qui souhaitent jouer dans les meilleures conditions sur leur téléphone. Realme semble vouloir développer sa gamme avec le GT Neo 3 Gaming Edition. Rien d’étonnant en soi, surtout lorsque l’on connaît l’ampleur du marché du jeu vidéo sur mobile.

GT Neo 3 Gaming Edition : fuite d’un visuel et caractéristiques

Quelques bribes d’informations ont en effet été dévoilées sur Twitter par le compte AlexTechetc. Le Realme GT Neo 3, successeur du GT Neo 2, avait déjà fuité sur la toile le mois dernier. Ce dernier profiterait notamment de la puce MediaTek Dimensity 8000 et d’un écran AMOLED de 6,62 pouces.

C’est donc maintenant au tour de la version gaming de ce futur smartphone de faire parler d’elle, destinée à faire tourner les applications les plus gourmandes graphiquement tout en offrant une confortable expérience du jeu mobile : le Realme GT Neo 3 Edition Gaming.

realme GT Neo3 Gaming Edition:Dimensity 9000, 125W FastCharging, 5000mAh pic.twitter.com/tCqSwygrJZ — Alex (@AlexTechetc) February 9, 2022

Même si ce design est à prendre avec des pincettes, il pourrait donner un aperçu des pistes empruntées par Realme pour son nouveau venu. Le téléphone en lui-même reprend les codes « smartphone gaming » déjà aperçus sur le ROG Phone 5 d’Asus ou encore le BlackShark 4 et tant d’autres, avec un look futuriste, un jeu de lignes grises et une bande orange. On peut aussi relever la présence de petites gâchettes sur la tranche, très pratiques pour jouer, ainsi que de trois capteurs photo au dos.

Toujours d’après les informations du compte AlexTechetc, le GT Neo 3 Gaming Edition serait propulsé par la puissante puce Dimensity 9000 de MediaTek. Celle-ci serait supportée par une belle batterie de 5000 mAh, profitant de la recharge (très) rapide à 125 W, l’idéal pour ce type d’appareil très gourmand.

Reste à voir ce que le reste de la fiche technique a en réserve et si Realme compte officialiser bientôt ce modèle.

