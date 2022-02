Realme GT 2 et GT 2 Pro arrivent en France pour concurrencer les smartphones à plus de 1000 euros

Realme profite du Mobile World Congress pour officialiser le lancement des Realme GT 2 et GT 2 Pro en Europe et plus particulièrement en France. Avec des tarifs agressifs, les deux smartphones proposent deux belles fiches techniques.

À l’occasion du MWC 2022, Realme vient d’officialiser l’arrivée des GT 2 et GT 2 Pro en France, ils avaient été présentés début janvier. Il s’agit essentiellement du renouvellement de ka gamme GT avec les nouveaux Realme GT 2 et Realme GT 2 Pro, deux modèles haut de gamme qui embarquent des technologies assez intéressantes, notamment dans la variante Pro qui vient concurrencer des terminaux à plus de 1 000 euros.

Realme GT 2 Pro

Le premier point à souligner au niveau matériel sur le Realme GT 2 Pro est son écran 2K nouvelle génération. Il s’agit d’un dalle avec une définition QHD +, une diagonale de 6,7 pouces, la technologie AMOLED et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Ce taux adaptatif est permis par la technologie LTPO 2.0 que l’on retrouve sur le Galaxy S22 Ultra. Enfin, l’écran a un pic de luminosité maximal de 1400 nits, tout cela lui a permis d’obtenir la meilleure note possible de la part de DisplayMate, soit A+.

Cependant, nous avons noté une différence de taille : la fréquence d’échantillonnage tactile monte à 1 000 Hz et est censée rendre l’image fluide et le toucher très réactif. Pour comparaison, les smartphones gaming sont à 600 Hz, ce qui vous montre à quel point le GT 2 Pro est bien armé.

Le processeur intégré est le Qualcomm Snapdragon Gen 1, accompagné jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne. Il dispose d’une chambre à vapeur pour abaisser la température, particulièrement utile dans les grosses sessions de jeux. Pour alimenter l’ensemble, on retrouve une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide filaire de 65 W.

Du côté des caméras à l’arrière, nous avons trois caméras. Le premier capteur est un Sony IMX 766 de 50 mégapixels avec objectif grand-angle et stabilisation optique. La deuxième caméra intègre un objectif ultra grand angle de 150 degrés (et donc plus large que d’habitude) et le troisième objectif est un appareil photo avec micro-objectif qui permet un grossissement de 40x.

Terminons par le meilleur : la conception de ce smartphone. Tous deux sont récupérés à partir d’un biopolymère à base de matériaux recyclables, gravé au laser. Les bordures autour de l’écran ne font que 0,40 mm, l’un des chiffres les plus bas du marché. Cependant, ces bordures ne sont pas complètement symétriques sur les quatre côtés.

Du côté du logiciel, c’est évidemment de l’Android (12) avec l’interface Realme UI 3.0 avec 3 ans de mises à jour du système d’exploitation et 4 ans de mises à jour de sécurité.

Terminons par son prix et sa disponibilité : le realme GT 2 Pro sera disponible à partir de 749,99 euros, ce qui donne un excellent rapport performances-prix. Attendons le test… qui devrait déjà être publié à l’heure où vous lisez ces lignes. La disponibilité en vente est annoncée au 11 mars 2022.

Realme GT 2

Le GT 2 perd l’acronyme Pro, néanmoins cela reste un smartphone solide sur le papier. Comme vous allez le voir, il affiche une fiche technique haut de gamme de 2021.

Premièrement, il ressemble au Realme GT 2 Pro, avec le même design, la même batterie, l’interface realme UI 3.0 et la même quantité de mémoire vive RAM. Il est néanmoins doté d’un écran AMOLED E4 à 120 Hz, d’un SoC Snapdragon 888 5G et du système de refroidissement par vapeur en acier inoxydable.

Le Realme GT 2 sera quant à lui disponible à partir de 549,99 euros, avec une disponibilité au 11 mars 2022.

