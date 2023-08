Realme lance son GT5, un flagship qui ne devrait pas RAMer

Comme prévu, Realme a dévoilé en Chine son nouveau flagship, le Realme GT5. Ce nouveau smartphone haut de gamme cumule notamment 24 Go de mémoire vive et une charge rapide pouvant aller jusqu'à 240 W sur certaines configurations.

24 Go de mémoire vive embarquée et 240 W de charge rapide filaire. C’est ce que nous propose le nouveau Realme GT5, annoncé cette semaine en Chine et attendu sur place le 4 septembre prochain en deux coloris (gris et vert). Le nouveau modèle haut de gamme de Realme s’avance donc sur le marché comme un modèle premium, qui ne mégote (pratiquement) nulle part en matière de fiche technique… on ignore toutefois s’il arrivera en France pour compenser le départ d’Oppo et OnePlus, sociétés soeurs de Realme, qui devraient peu à peu délaisser le marché français. En l’état, rien n’est moins sûr, la communication de Realme France ayant été pour le moins timide ces derniers mois.

Quoi qu’il en soit, ce nouveau Realme GT5 est décliné en trois versions en Chine. Une première compatible avec la charge rapide 150 W « seulement », dotée de 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage, et une seconde cumulant cette fois la charge rapide 240 W et 16 Go de RAM pour 512 Go de stockage. C’est cette seconde version qui peut être configurée avec un maximum de 24 Go de RAM et 1 To de stockage interne.

Un smartphone premium qu’on aimerait voir débouler en France

Les prix s’étirent quant à eux entre 3000 et 3800 yuans en Chine (soit entre 380 et un peu plus de 480 euros hors taxes). Notez par contre que ces trois modèles ne sont pas égaux côté batterie : la version 150 W dispose ainsi d’une batterie de 5240 mAh, contre 4600 mAh pour la version capable de se recharger en 240 W. Exploitant la technologie SuperVooc cette dernière est d’ailleurs capable de recouvrer 20 % d’autonomie en seulement 80 secondes sur secteur, contre 50% en 7 minutes pour la configuration 150 W, assure Realme.

Quelques soit la version choisie, on retrouve par contre un écran Amoled de 6,74 pouces offrant une définition 2,7K (1 240 x 2 772 pixels), mais aussi une prise en charge des couleurs 10-bit et une couverture à 100% du spectre DCI-P3. Realme nous promet enfin un pic de luminance à 1 400 cd/m² et une fréquence 144 Hz. Sous cette dalle s’agite un puissant Snapdragon 8 Gen 2, doublé d’une partie GPU Adreno et d’une puce d’affichage X7 pensée pour l’interpolation d’images en jeu (parfait pour booster les FPS). Côté dissipation, Realme parle enfin d’une chambre à vapeur 9 couches de 20,827 mm².

Sur le volet photo, ce nouveau Realme GT5 mise enfin sur une caméra principale Sony IMX890 de 50 Mpx (1/1.56”), stabilisée et ouvrant à f/1.9. Cette caméra principale est épaulée d’un capteur ultra grand-angle ouvrant à 112° pour 8 Mpx, et d’un module macro de 2 Mpx. En façade, on retrouve pour le reste un capteur de 16 Mpx. Le Realme GT5 devrait donc offrir une expérience honnête en photo, mais sans avoir autant d’ambition que certains modèles concurrents.

Pour le reste, l’appareil (dual SIM) disposera enfin d’une connectivité 5G, Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 7. On y trouve par ailleurs une prise en charge des codecs aptX HD, LHDC, LDAC et LC3, ainsi que des certifications Hi-Res Audio et Dolby.

